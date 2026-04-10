El AD Ceuta recibe a una Real Sociedad B en crisis de resultados. Mientras los locales rozan la permanencia matemática y sueñan con el playoff sin presión, el filial txuri-urdin llega mermado por las bajas y la necesidad de alejarse del descenso.

La navegación del Ceuta en esta temporada de LaLiga Hypermotion está superando cualquier expectativa. Con la permanencia virtual en el bolsillo, el equipo de José Juan Romero se enfrenta este viernes a la Real Sociedad B en el Alfonso Murube, en un duelo que confronta dos realidades generacionales: la veteranía del «Superferry» caballa frente a la extrema juventud de «los potrillos» de Ansotegi.

El Ceuta: Entre el sueño y la gestión de esfuerzos

El mensaje desde la directiva es claro. El presidente, Luhay Hamido, ha sido tajante en redes sociales: «Misión cumplida», dando por hecho que el objetivo principal está amarrado. Pese a que el equipo está a solo nueve puntos del playoff, el técnico José Juan Romero prefiere mantener los pies en el suelo con su particular estilo: “Si hacemos playoff me voy andando a Roma”.

Para este encuentro, se esperan rotaciones significativas debido a la carga de partidos. Las claves del once local serán:

La portería: Continúa la alternancia irregular entre Pedro López y Guille Vallejo.

Continúa la alternancia irregular entre Pedro López y Guille Vallejo. El retorno del ‘faro’: Rubén Díez podría volver a tener minutos un mes después de su operación de tobillo.

Rubén Díez podría volver a tener minutos un mes después de su operación de tobillo. El escaparate de Koné: El extremo, en un estado de forma deslumbrante, será el centro de todas las miradas ante el interés de varios clubes, dado que termina contrato el 30 de junio.

El extremo, en un estado de forma deslumbrante, será el centro de todas las miradas ante el interés de varios clubes, dado que termina contrato el 30 de junio. Toque retro: El equipo lucirá una equipación especial blanca con detalles negros, homenajeando a la AD Ceuta de la temporada 1980-81.

Un Sanse en cuadro y necesitado

La situación en Zubieta es radicalmente distinta. El filial donostiarra encadena cuatro derrotas consecutivas y su ventaja sobre el descenso se ha reducido a solo seis puntos. El equipo más joven de la categoría (20,8 años de media) está acusando la falta de gol y los desajustes defensivos.

El técnico de la Real B tendrá que recomponer un rompecabezas para el Murube: