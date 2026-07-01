El ministro Félix Bolaños asegura que el riesgo de fuga es «cero absoluto» tras calificar las medidas cautelares de «desproporcionadas».

Gómez ha solicitado autorización judicial para viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres.

MADRID. – El Gobierno ha salido en defensa de la solicitud presentada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Ejecutivo, ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para poder viajar fuera de España en las próximas fechas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que dicha petición está “perfectamente justificada” y enmarcada dentro de los cauces habituales de este tipo de procedimientos judiciales.

Durante una rueda de prensa convocada para hacer balance del primer año de los Tribunales de Instancia, Bolaños se ha pronunciado con contundencia sobre la situación de Gómez, quien se encuentra bajo medidas cautelares que limitan sus salidas al extranjero.

Los motivos de la solicitud: Ankara y Londres

Begoña Gómez ha solicitado formalmente al juez Juan Carlos Peinado el permiso necesario para realizar dos desplazamientos internacionales concretos:

Ankara (Turquía): Para acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la próxima cumbre de la OTAN. Londres (Reino Unido): Para asistir a la ceremonia de graduación de su hija.

Bolaños ha argumentado que, tras la adopción de las cautelares hace unas semanas, «toda España sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto«. En este sentido, el titular de Justicia no ha dudado en tildar las restricciones vigentes de «desproporcionadas por absurdas y por innecesarias».

«Lo que ha hecho la señora Gómez es hacer una solicitud que es absolutamente normal en este tipo de procedimientos cuando hay cautelares adoptadas (…) Es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan», ha explicado el ministro, emplazando a los medios a esperar la resolución del magistrado en los próximos días.

Respaldo cerrado a la presidenta de la SEPI por el ‘caso Leire’

Durante la misma comparecencia, el ministro Bolaños ha sido interrogado por la reciente imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el marco de la investigación judicial conocida como el caso Leire.

Al respecto, Bolaños ha querido trasladar un mensaje de total tranquilidad y respaldo institucional hacia la directiva: