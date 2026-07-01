LLEIDA. – Un grave accidente de tráfico ha sacudido el centro de Lleida a primera hora de este miércoles. Un autocar de línea de la compañía Gamon se ha estrellado lateralmente contra la fachada del edificio de la Diputación de Lleida, situado en el número 11 de la Rambla Ferran. El siniestro, ocurrido a las 7:20 horas, se ha saldado con un balance provisional de 46 personas heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico.

En el vehículo viajaban un total de 55 pasajeros, muchos de ellos temporeros que se dirigían a trabajar en la campaña de recogida de la fruta. El autocar cubría la ruta entre Lleida y La Granja d’Escarp, con paradas previstas en Alcarràs, Soses, Aitona, Seròs y Massalcoreig. Afortunadamente, el impacto no ha alcanzado a ningún peatón que transitara por la zona.

La pérdida de control, principal hipótesis

Aunque los mandos de emergencia insisten en que aún es pronto para extraer conclusiones definitivas, las primeras investigaciones se centran en un factor humano. El jefe de la región de emergencias de Lleida de los Bomberos, Joan Josep Bellostas, ha señalado que los indicios apuntan a una «pérdida de control» por parte de la conductora.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha concretado que la mujer al volante había sido contratada recientemente por la empresa de transportes. Debido a su corta experiencia en la firma, realizaba el trayecto acompañada por un segundo chófer tutor, quien lamentablemente ha resultado herido de gravedad en el choque. La conductora ha salido físicamente ilesa del impacto, pero ha tenido que ser atendida por un fuerte shock emocional.

La Guardia Urbana de Lleida mantiene abierta una investigación y ya se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la dinámica exacta del accidente.

Balance de víctimas y despliegue de emergencias

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha desplegado rápidamente en la Rambla Ferran para clasificar y atender a los afectados de la siguiente manera:

4 heridos críticos.

9 heridos menos graves (entre ellos, el segundo conductor).

(entre ellos, el segundo conductor). 33 heridos leves.

Respecto a las evacuaciones, 13 personas han sido trasladadas de urgencia al Hospital Arnau de Vilanova, mientras que otros afectados de menor gravedad han sido derivados al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Prat de la Riba o atendidos en el propio lugar del accidente con el soporte del personal médico del CAP de la Rambla Ferran.

A raíz del suceso, Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del plan Procicat. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han movilizado a una treintena de efectivos distribuidos en 14 dotaciones, cuya prioridad ha sido asegurar la estructura de la zona para evitar riesgos secundarios, evacuar de forma segura a los pasajeros atrapados y colaborar activamente en el triaje médico.