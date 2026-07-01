MADRID. – Movimiento Sumar acelera su proceso de reconfiguración interna. El plazo para la presentación de candidaturas de cara a la renovación de la dirección del partido se cerró la pasada medianoche con el registro de una única lista de consenso, impulsada por el sector crítico de la formación. La candidatura está coliderada por la actual portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

La gran ausente del proceso es la actual líder de la formación, Lara Hernández. Según han confirmado fuentes de la candidatura a la agencia EFE, los impulsores de la lista unitaria mantuvieron contactos con Hernández en los últimos días para ofrecerle su integración en algún puesto de la nueva lista, opción que finalmente no se ha materializado.

El sector crítico toma el control

Con el cierre del plazo formalizado el martes 30 de junio, y al no haberse presentado ninguna lista alternativa, la elección de Martínez Barbero y Rosa Martínez como nuevas líderes de la organización es ya virtualmente un hecho. Ambas serán ratificadas previsiblemente en la asamblea extraordinaria convocada para el próximo 11 de julio.

Lara Hernández, quien asumió los mandos del partido en la asamblea de marzo de 2025, había sido cuestionada internamente por una amplia mayoría de sus compañeros en los últimos meses. Aunque inicialmente no descartaba dar la batalla por el liderazgo orgánico, finalmente ha desistido de registrar una propuesta alternativa.

Fuentes de la nueva lista mayoritaria defienden que se trata de una propuesta que «ha trabajado a favor de la unidad» y que cuenta con un amplio respaldo de representantes territoriales de Movimiento Sumar. Con este movimiento, las riendas del partido quedan definitivamente en manos de la corriente crítica que forzó la convocatoria de esta asamblea extraordinaria.