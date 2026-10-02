MADRID. — El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta este viernes la convalidación en el Congreso de los Diputados de dos decretos clave en materia de vivienda en medio de crecientes especulaciones sobre un posible adelanto electoral. Desde La Moncloa descartan rotundamente esta posibilidad y afirman que «hoy no toca» abordar una cita con las urnas, insistiendo en que la prioridad absoluta es sacar adelante unas medidas sociales indispensables para frenar la crisis habitacional.

Lee tambien: Tesh Sidi vincula la única declaración de Marruecos sobre la crisis de Ceuta a la votación de la ley saharaui

Moncloa descarta el adelanto y presiona a Junts

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que no se ha constituido ningún gabinete de crisis pese al riesgo de que los dos reales decretos decaigan si se confirma la negativa de Junts per Catalunya. El Ejecutivo ha apelado directamente al grupo parlamentario de Carles Puigdemont para que rectifique o se abstenga en la votación, evitando así unir sus votos al PP y Vox.

Desde el Gobierno defienden que los partidos deben «escuchar a la calle» ante la intensa movilización social por la vivienda —visibilizada en protestas como la acampada en la Puerta del Sol tras el desahucio de una vecina de 87 años en el distrito madrileño de Retiro—. En este sentido, la Moncloa ha reiterado que no retirará las iniciativas para que cada fuerza política se retrate públicamente con su sentido de voto.

Lee tambien: Madrid sale a la calle por Ceuta y exige la convocatoria inmediata de elecciones generales

Abascal exige elecciones «libres» y pone el foco en Ceuta

En los pasillos del Congreso, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la convocatoria urgente de elecciones generales, pidiendo que sean «transparentes», «libres» y «sin trampa». Abascal ha acusado al jefe del Ejecutivo de «organizar violencia» en las calles para desviar la atención sobre la problemática habitacional y ha centrado su discurso en la ciudad autónoma, asegurando que existen «80.000 españoles amenazados de desahucio en Ceuta».

Asimismo, el líder de Vox ha atribuido la crisis actual de la vivienda a los flujos migratorios de los últimos cinco años, señalando que el país no dispone de infraestructuras ni capacidad para absorber este incremento poblacional.

Yolanda Díaz pide centrarse en la vivienda y mantiene discreción

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas en una entrevista concedida a la Cadena SER. Díaz ha señalado que la prerrogativa de disolver las Cortes corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno y ha abogado por guardar una «discreción absoluta» sobre sus conversas con Sánchez.

La líder de Sumar ha recalcado que el foco principal debe estar en solucionar el problema del alquiler y el acceso a la vivienda, criticando duramente el anunciado rechazo de PP, Vox y Junts. A su juicio, el voto en contra de estos grupos parlamentarios no supone un revés político para el Ejecutivo, sino un perjuicio directo para los millones de ciudadanos que sufren el encarecimiento de la vivienda.