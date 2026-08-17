Las informaciones virales que afirman la incorporación obligatoria a filas en septiembre de la quinta del 2008 confunden la convocatoria de plazas para reservistas voluntarios aprobada en el BOE con la restauración del servicio militar obligatorio suspendido en 2001.

MADRID — Las informaciones difundidas en los últimos días sobre la supuesta vuelta del servicio militar obligatorio («la mili») para los jóvenes nacidos en el año 2008 en España son falsas. Ni el Ministerio de Defensa ha restaurado el reclutamiento forzoso ni existe norma alguna que ordene la incorporación a filas de esta generación el próximo mes de septiembre.

La confusión que ha circulado en redes sociales responde a una interpretación errónea que mezcla la oferta de empleo público militar, la reserva voluntaria y el antiguo servicio militar obligatorio.

Lo que realmente dice el BOE

La fuente oficial en la que se basan estas afirmaciones erróneas es el Real Decreto 170/2026, de 4 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 6 de marzo. Dicha norma aprueba la provisión anual de plazas en las Fuerzas Armadas y autoriza un límite máximo de 500 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.

El texto oficial no contiene ninguna fecha de incorporación obligatoria en septiembre para esas 500 plazas, ni menciona en ningún momento a los nacidos en 2008 como un grupo llamado forzosamente a filas.

¿Pueden presentarse los nacidos en 2008?

Dado que los jóvenes nacidos en 2008 alcanzan la mayoría de edad (18 años) a lo largo de 2026, aquellos que lo deseen de forma estrictamente voluntaria e individual podrán solicitar plaza en los procesos de selección públicos que admitan a mayores de edad.

Que un ciudadano de 18 años pueda presentarse de forma optativa a una oferta de empleo militar no implica en ningún caso una obligación colectiva para toda su quinta.

¿Cómo funciona la Reserva Voluntaria?

El Ministerio de Defensa define al reservista voluntario como una persona que decide aportar de forma temporal sus conocimientos y capacidades a las Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio o Cuerpos Comunes).

Tras superar el proceso de selección, el aspirante firma un compromiso inicial de tres años. Durante su periodo de activación, realiza actividades de formación continuada de hasta 30 días al año en áreas técnicas clave como redes 5G tácticas, pilotaje de drones o sistemas de mando.

Resumen de la verificación (Fact-Check)