Los establecimientos y la banca española impulsan el uso del monedero móvil mediante tecnología NFC para transformar las transacciones presenciales en transferencias inmediatas de cuenta a cuenta.

BARCELONA — El uso del dinero en efectivo sigue perdiendo peso frente al pago digital en España, donde el teléfono móvil se ha consolidado como la herramienta principal para la gestión de las compras cotidianas. En este contexto de transformación, Bizum da el salto definitivo al comercio presencial para permitir pagos sin contacto en cualquier establecimiento físico.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por las entidades bancarias y el sector comercial, busca ofrecer una alternativa nacional directa que reduzca la dependencia de las redes y pasarelas de pago internacionales dominadas por gigantes como Visa o Mastercard.

Despliegue progresivo desde mayo

El servicio arrancó de forma oficial el pasado 18 de mayo de 2026 en una primera fase disponible para los clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Durante los meses posteriores, el resto de las entidades financieras que operan en España se han ido sumando paulatinamente a la infraestructura para dar cobertura universal a todos los usuarios de la plataforma.

¿Cómo funciona el pago presencial con Bizum?

El mecanismo se ha adaptado para que resulte idéntico al pago tradicional con tarjeta física o móvil contactless:

Uso de tecnología NFC: El usuario abre la aplicación de su banco o la versión Bizum Pay e integra el servicio en el monedero digital de su teléfono. Contacto con el datáfono: Basta con acercar el dispositivo móvil al datáfono del comercio. Transferencia directa: En lugar de procesarse como una operación de crédito o débito a través de marcas intermediarias, el dinero se transfiere de forma inmediata de la cuenta del comprador a la del vendedor utilizando el número de teléfono vinculado.

Ventajas para los comercios: liquidez inmediata

Para los pequeños y medianos establecimientos, el principal beneficio radica en la velocidad del cobro: al operar como una transferencia instantánea entre cuentas, el importe de la venta se ingresa en tiempo real en la cuenta del negocio, mejorando su liquidez diaria.

Aunque el servicio no es gratuito para las tiendas —las entidades bancarias aplican una comisión por cada transacción—, el sector financiero plantea Bizum como una alternativa más competitiva y adaptada a los nuevos hábitos de consumo en España.