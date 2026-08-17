La cotización adicional del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se elevará al 1% a partir del 1 de enero de 2027 para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sin generar un aumento en la futura pensión.

MADRID — A partir del 1 de enero de 2027, las nóminas de los trabajadores en España registrarán una pequeña reducción en su salario neto como consecuencia del incremento gradual fijado para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este recargo extra en las cotizaciones a la Seguridad Social busca reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población.

Las aportaciones abonadas por esta vía no computan como cotización adicional para la futura jubilación del empleado, sirviendo de manera finalista para nutrir la «hucha de las pensiones» (Fondo de Reserva).

Una subida progresiva hasta 2029

El MEI comenzó a aplicarse en 2023 con una tasa del 0,6% y está diseñado para incrementarse a razón de un 0,1% anual hasta alcanzar el 1,2% en 2029, con un horizonte de aplicación fijado al menos hasta el año 2050.

En 2026: El tipo global es del 0,9%.

El tipo global es del 0,9%. En 2027: El recargo ascenderá al 1,0%.

Reparto entre empresa y trabajador

El pago del tipo aplicado en 2027 estará dividido de manera asimétrica entre la empresa y el empleado:

La empresa asumirá el 0,83% .

asumirá el . El trabajador aportará el 0,17% restante directamente deducido de su salario bruto.

¿Cuánto bajará exactamente el salario neto?

La cuantía retenida dependerá del nivel salarial del trabajador, ya que se aplica de manera proporcional sobre la base de cotización.

Para los sueldos más altos situados en la base máxima de cotización (que en 2026 se sitúa en unos 61.214,40 euros anuales, según la Orden PJC/297/2026), el recargo a cargo del empleado rondará un máximo de 104 euros al año (unos 8,67 euros al mes). Para el resto de salarios medios y bajos, la deducción será inferior y proporcional a sus ingresos.