Tatiana Delgado ha regresado a Telecinco 15 años después de convertirse en una de las concursantes más recordadas de ‘Supervivientes 2011’. La tercera finalista de aquella edición reapareció en el programa El verano se mueve con un aspecto muy diferente y un mensaje centrado en su proceso de transformación personal.

Tras su paso por el reality, Tatiana mantuvo durante un tiempo una presencia habitual en espacios como Sálvame y Deluxe. Posteriormente decidió alejarse de la televisión para concentrarse en otros proyectos profesionales y personales.

Durante esa etapa puso en marcha un centro de estética que terminó cerrando. Según explicó en su reaparición, aquel momento supuso un punto de inflexión que la llevó a replantearse su vida e iniciar un proceso de reconstrucción.

“Estés en el punto que estés, puedes cambiar”, defendió durante su regreso a la cadena.

Una transformación física y personal

El programa presentado por Ion Aramendi mostró la nueva imagen de Tatiana Delgado, con un notable cambio físico, un color de pelo distinto y varios retoques estéticos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el gran tatuaje negro que cubre parte de su cuello. La exconcursante explicó que ese elemento está relacionado con una etapa especialmente difícil de su vida.

“He estado dos años sin poder hablar”, manifestó al referirse al proceso personal atravesado.

Tatiana relató que su camino ha estado marcado por experiencias dolorosas, abusos, distanciamiento familiar y distintas dificultades personales. Esas vivencias la llevaron, según contó, a mirar hacia dentro y comenzar una nueva etapa.

Nueva vida en Ámsterdam

Actualmente, Tatiana reside en Ámsterdam, donde estudia para convertirse en terapeuta.

También realiza cursos vinculados al acompañamiento emocional y al crecimiento personal, ámbitos en los que desea orientar su futuro profesional.

Parte de ese proceso aparece reflejado en su libro ‘El amor empieza por uno mismo’, en el que aborda su transformación y la importancia de reconstruirse después de atravesar momentos complicados.

Pide una nueva oportunidad en ‘Supervivientes’

Durante su regreso a Telecinco, Tatiana también aprovechó para enviar un mensaje directo a la cadena y mostrar su disposición a regresar al programa que la hizo popular.

“Creo que sería una súper increíble concursante de ‘Supervivientes’, por si os habéis olvidado de mí”, afirmó.

Con estas palabras, dejó abierta la posibilidad de volver a Honduras y participar nuevamente en el reality, aunque por ahora no existe ninguna confirmación sobre su incorporación a una futura edición.

Su reaparición supone el regreso televisivo de una de las protagonistas de Supervivientes 2011, ahora con una vida diferente y un discurso centrado en la superación personal.