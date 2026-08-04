Avance de prensa del 3 al 7 de agosto: el pasado de Leocadia sale a la luz y altera el equilibrio en el palacio de los Luján.

Ese descubrimiento condiciona el futuro de quienes conviven en la casa: la reacción de los miembros de la familia y del servicio será determinante. Además, el paradero de Ángela vuelve a ser una incógnita que tensiona la trama.

Qué pasará hoy en La Promesa

El episodio de hoy mantiene el pulso dramático entre los personajes y la sensación de que pequeñas acciones desencadenan consecuencias mayores.

En el avance del lunes 3 de agosto, Ciro asegura a Julieta que nunca le pondrá la mano encima; ella le responde que el maltrato no siempre es físico. El choque apunta a una dinámica relacional que seguirá siendo foco de conflicto en los próximos capítulos.

Petra promete discreción a Martina sobre lo que vio, un silencio que suele convertirse en detonante cuando cambian las circunstancias.

Cristóbal avisa a las cocineras sobre la atención que Julio presta a la verdura; un detalle doméstico que puede abrir una vía para descubrir información oculta.

También se ve un movimiento estratégico: Ciro y Lorenzo montan un paripé ante Manuel para socavar su criterio respecto al cobro del manual, pero Manuel le planta cara a Ciro. El fragmento del avance corta esa respuesta, aunque deja claro que el pulso por el control dentro del palacio sigue vivo.

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Día: martes, 4 de agosto de 2026

Con Leocadia en el foco y Ángela en el aire, la semana que viene puede cambiar cómo se reorganiza la casa de los Luján.