El Gobierno afronta el tramo final del año tras haber sufrido una derrota significativa en la votación sobre la senda de déficit, un resultado que evidencia la complejidad de las mayorías parlamentarias y el creciente desgaste derivado del caso Ábalos. Pese al traspié, desde el Ejecutivo insisten en que mantienen capacidad para sacar adelante iniciativas clave.

Prueba de ello, señalan fuentes gubernamentales, es la reciente aprobación del decreto de ayudas por la DANA, que consideran un ejemplo de que “las mayorías siguen existiendo cuando se trata de responder a las urgencias del país”. Con este mensaje de continuidad y estabilidad, el Gobierno confirma además que presentará los Presupuestos Generales, confiando en reconstruir los apoyos necesarios para superar la fragmentación actual del Congreso.

Desde Moncloa reconocen que el entorno político es “exigente”, pero sostienen que el proyecto económico y social del Ejecutivo sigue intacto a pesar de los obstáculos parlamentarios y del impacto que ha generado la situación de José Luis Ábalos dentro del espacio político.