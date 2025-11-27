Hoy, en Ceuta, las farmacias designadas para cubrir las guardias en las distintas zonas de la ciudad son las siguientes:

Zona Centro : Gabriel Arredondo Parra, situada en Paseo del Revellín 22.

: Gabriel Arredondo Parra, situada en Paseo del Revellín 22. Campo Exterior : Puya C.B., ubicada en la Calle Teniente Coronel Gautier 10.

: Puya C.B., ubicada en la Calle Teniente Coronel Gautier 10. Turno de Noche (toda la ciudad): Puya C.B., que se encarga también de la guardia nocturna.

Horarios

Según la normativa habitual en Ceuta, los turnos se organizan de la siguiente manera:

Guardia de día: desde las 09:00 hasta las 23:00 horas.

Guardia de noche: de 23:00 a 09:00 horas.

Información para los usuarios

Gracias al sistema de guardias, los ciudadanos disponen de atención farmacéutica ininterrumpida durante las 24 horas del día.

Durante la jornada diurna, los usuarios pueden acudir a las farmacias Gabriel Arredondo Parra en la zona centro o Puya C.B. en el Campo Exterior.

En caso de necesitar atención durante la noche, la farmacia Puya C.B. permanece abierta para toda la ciudad.

Se recomienda llevar receta médica para los medicamentos que lo requieran y, si es posible, contactar previamente con la farmacia para confirmar disponibilidad.