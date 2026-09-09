El Ministerio del Interior califica de «documento interno de trabajo» un fichero de 54 folios con valoraciones políticas de 280 periodistas y tertulianos, una práctica criticada por las asociaciones de prensa y que vulnera la normativa comunitaria.

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La publicación de un dosier elaborado en 2024 por el Ministerio del Interior ha generado una fuerte controversia en el ámbito periodístico y político. El documento, revelado por El Confidencial, recoge fichas individuales de 280 profesionales de la información que incluyen fotografías, trayectoria profesional, medios de colaboración y comentarios explícitos sobre su alineación política y postura ante medidas gubernamentales como la amnistía o las políticas del Ejecutivo.

Desde el Gobierno, tanto la portavoz Elma Saiz como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska —en declaraciones realizadas durante su visita a Ceuta—, han defendido que se trata de un informe consultivo y sin alcance punitivo. Según la versión oficial, la recopilación busca optimizar la labor comunicativa de la Oficina de Prensa del ministerio, negando la existencia de «listas negras», persecución o intentos de censura. Asimismo, Interior ha ofrecido disculpas a los profesionales que se hayan sentido perjudicados por las valoraciones contenidas en el texto.

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Sin embargo, el tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas se encuentra expresamente prohibido por el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. La difusión del fichero ha provocado la condena unánime de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), al tiempo que líderes de la oposición han criticado el uso de recursos públicos para la elaboración de perfiles ideológicos