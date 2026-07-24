MADRID, 24 de julio de 2026 — Tras romper su silencio en una entrevista concedida a TVE, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reavivado el debate político y jurídico al calificar como un «regalo de cortesía personal de hace muchos años» el lote de joyas valorado en 1,3 millones de euros. La incautación de estas piezas —compuestas por diamantes, esmeraldas y zafiros de alto valor— en una caja fuerte durante los registros del caso Plus Ultra ha situado al exlíder socialista en el centro del foco por sus posibles repercusiones éticas, políticas y penales.

Dimensión ética y política: controversia sobre el Código de Buen Gobierno

Uno de los principales frentes de crítica se centra en el cumplimiento de los estándares éticos aprobados durante su mandato como presidente del Ejecutivo:

Incumplimiento del código propio: El propio Gobierno de Zapatero impulsó en su etapa un Código de Buen Gobierno para altos cargos que limitaba severamente la aceptación de regalos de valor elevado.

El propio Gobierno de Zapatero impulsó en su etapa un Código de Buen Gobierno para altos cargos que limitaba severamente la aceptación de regalos de valor elevado. Posición de Zapatero: Preguntado sobre si vulneró esta normativa, el expresidente afirmó que el código es «interpretable, como todo» y admitió que, al repasar lo sucedido con perspectiva, «seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento».

Preguntado sobre si vulneró esta normativa, el expresidente afirmó que el código es «interpretable, como todo» y admitió que, al repasar lo sucedido con perspectiva, «seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento». Cuestionamiento del concepto «cortesía»: Organizaciones y técnicos de Hacienda (Gestha) señalan la contradicción de la justificación: si las joyas se entregaron por «cortesía» ligada a su función institucional, deberían haberse cedido al Patrimonio del Estado y no conservarse de forma privada.

Marco penal: investigación por delito fiscal y posible prescripción

En el ámbito judicial, la incautación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama plantea diversos interrogantes legales:

Delitos en análisis: Los expertos jurídicos analizan si la posesión no declarada de estas piezas de altísimo valor podría constituir presuntos delitos de contrabando o delito fiscal.

Los expertos jurídicos analizan si la posesión no declarada de estas piezas de altísimo valor podría constituir presuntos delitos de contrabando o delito fiscal. Prescripción de responsabilidades: Diversos juristas coinciden en que, en el supuesto de que el obsequio se hubiera recibido durante su etapa al frente del Gobierno (hace más de 15 años), las eventuales responsabilidades tributarias o infracciones fiscales habrían prescrito en la actualidad.

Diversos juristas coinciden en que, en el supuesto de que el obsequio se hubiera recibido durante su etapa al frente del Gobierno (hace más de 15 años), las eventuales responsabilidades tributarias o infracciones fiscales habrían prescrito en la actualidad. Tasación en disputa: Zapatero ha remarcado que la tasación judicial efectuada por Ansorena y el Instituto Gemológico Español (1.323.915 euros) será «sometida a contradicción» por parte de su defensa durante la instrucción.