El primer día del curso escolar en Ceuta ha visto una asistencia general del 70% según la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

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En detalle, la asistencia en Primaria se ha situado en un 65%, mientras que en Secundaria ha alcanzado un 83%, cifras que reflejan el compromiso de los estudiantes ceutíes con su educación.

Este inicio de curso se da en un contexto donde se han implementado diversas pautas para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos en las aulas.

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