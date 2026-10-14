El Gobierno español no descarta que Marruecos pueda retirar a su embajadora en respuesta a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. Esta posibilidad se basa en precedentes históricos, como el ocurrido en 2007, cuando Juan Carlos I y Doña Sofía visitaron las ciudades autónomas y Marruecos llamó a consultas a su embajadora en protesta.

Lee tambien: Los Reyes viajarán a Ceuta y Melilla sin permiso de Marruecos

El Ejecutivo intenta evitar un conflicto diplomático con Rabat, argumentando que la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas ceutíes a finales de julio fue un hecho «puntual» y «habitual». Según el Gobierno, este incidente se resolvió mediante las «relaciones de buena vecindad» entre ambos países.

PUBLICIDAD

Visita de los Reyes y relaciones diplomáticas

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla es «un viaje histórico» que se enmarca dentro de la «absoluta normalidad». Saiz acompañará a Don Felipe y Doña Letizia en su visita a Melilla y recordó que desde 2007 no se había producido una visita real a estas ciudades.

Lee tambien: Pedro Sánchez responsabiliza a Marruecos por fallos en el control fronterizo durante la crisis migratoria de Ceuta

Fuentes de Moncloa subrayaron la «excelente relación diplomática» con Marruecos y expresaron su confianza en que la visita concluya sin incidentes. Durante la ceremonia de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, el rey Mohamed VI no mencionó la visita de los Reyes españoles.

Medidas económicas y situación migratoria

Coincidiendo con la visita, el Consejo de Ministros aprobó un «paquete extraordinario» de 45,3 millones de euros para Ceuta, destinado a gastos corrientes y servicios esenciales. El ministro de Hacienda, Arcadi España, informó sobre 1.909 solicitudes de ayudas para autónomos y empresas afectadas por la situación en la ciudad, de las cuales 1.020 están en trámite de ser abonadas.

En cuanto a la situación migratoria, hasta el lunes se habían realizado triajes a 4.432 adultos en situación irregular y 11.686 personas habían regresado a Marruecos, la mayoría de forma voluntaria. Además, 3.019 menores han sido filiados y se ha iniciado su reubicación en la Península, incluyendo comunidades autónomas que inicialmente rechazaron la acogida obligatoria.