Se detallan los cinco números de la combinación ganadora y el Número Clave del sorteo semanal celebrado en el Salón de Sorteos de Madrid.

A continuación se publica el resultado del sorteo de El Gordo de la Primitiva correspondiente al domingo 30 de noviembre de 2025, celebrado a las 21:30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

Para conseguir el Premio de Primera Categoría, es necesario acertar los cinco números de la Combinación Ganadora junto con el Número Clave. El acierto del Número Clave garantiza el derecho a reintegro, con independencia de los demás premios.

Combinación ganadora y número clave

La combinación de números extraída del bombo en la primera matriz (PRONÓSTICOS) y el número de la segunda matriz (NÚMERO CLAVE) son:

Categoría Número Números Ganadores 27, 41, 48, 53 y 54 Número Clave 3

Mecánica del juego

Para participar en el sorteo de El Gordo de la Primitiva, el apostante debe elegir 5 números en la primera matriz (del 1 al 54) y 1 número en la segunda matriz (del 0 al 9), lo que constituye una Apuesta Sencilla.

El juego también permite realizar apuestas múltiples, seleccionando entre 6 y 11 casillas en los Pronósticos, lo que genera entre 6 y 462 apuestas totales, incrementando las posibilidades de premio.

Aviso Importante: Esta información tiene carácter meramente informativo. El periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones. La única lista oficial y válida de resultados es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.