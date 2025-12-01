Compruebe la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de la Bonoloto, uno de los juegos de azar más populares en España.

A continuación se detallan los resultados del sorteo de la Bonoloto correspondiente a hoy, domingo 30 de noviembre de 2025.

La Bonoloto, regulada por Loterías y Apuestas del Estado, es un juego que destina el 55% de su recaudación a premios. Para participar, el apostante debe elegir 6 números en una tabla que va del 1 al 49. El coste de cada apuesta es de 0,5 € (50 céntimos), siendo necesario realizar un mínimo de dos apuestas para validar el boleto.

Resultado Oficial del Sorteo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo 30 de noviembre de 2025 es la siguiente:

Categoría Número Números Ganadores 02, 10, 12, 16, 20 y 31 Complementario 18 Reintegro 7

Modalidades de apuesta

Los jugadores pueden optar por la apuesta simple, que permite jugar hasta 8 apuestas individuales en un boleto. Alternativamente, la apuesta múltiple permite seleccionar hasta un máximo de 11 números, lo que aumenta las probabilidades de ganar, aunque también eleva el coste total de la participación.

Además, la Bonoloto permite jugar para un solo día (sorteo diario) o participar en el resto de sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación, siempre que el boleto sea validado antes del primer sorteo.

Aviso Importante: Esta información es únicamente de carácter informativo. El periódico no se hace responsable de errores u omisiones. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.