Comprueba la combinación ganadora del sorteo que ha puesto en juego un bote de 5,3 millones de euros

La fortuna ha vuelto a ser la protagonista de la noche de este domingo 12 de abril de 2026. El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado ha acogido una nueva edición de El Gordo de la Primitiva, el sorteo dominical por excelencia que en esta ocasión ofrecía un atractivo bote de 5,3 millones de euros para la Primera Categoría.

Tras la extracción de las bolas a las 21:40 horas, ya conocemos los cinco números y el número clave que pueden haber cambiado la vida de algún acertante en nuestro país.

Combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva

Los números afortunados en el sorteo de hoy son:

• Números: 4 – 11 – 32 – 40 – 54

• Número Clave (Reintegro): 6

Información sobre premios y fiscalidad

Si eres uno de los agraciados, es importante conocer cómo gestionar el cobro y qué parte corresponde a la Agencia Tributaria:

• ¿Cuándo cobrar?: Los premios pueden reclamarse desde el día siguiente al sorteo. Recuerda que el boleto tiene una caducidad de 3 meses.

• ¿Dónde acudir?: Si el premio es inferior o igual a 2.000 €, puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería. Para importes superiores, deberás acudir a una entidad bancaria colaboradora.

• Impuestos: Siguiendo la normativa actual, Hacienda solo aplica retenciones a los premios que superan los 40.000 €.

• Si ganas menos de esa cantidad, recibes el premio íntegro.

• Si superas los 40.000 €, se aplica un gravamen fijo del 20% únicamente sobre la parte que exceda dicha cantidad exenta.

Próximo sorteo

En caso de que hoy no aparezca ningún acertante de Primera Categoría (5 números + clave), el importe de 5,3 millones de euros pasará a engrosar el bote del próximo domingo, aumentando así la expectación para la siguiente jornada.

Nota: Se recomienda verificar siempre los resultados en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.