La combinación ganadora del Cupón Diario ha correspondido al número 99784 de la serie 037, mientras que el sorteo del Super Once ha deparado una combinación de veinte dígitos en la jornada de este lunes.

Los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) correspondientes a hoy, lunes 25 de mayo de 2026, ya han deparado sus números de la fortuna. Los participantes en estas tradicionales apuestas del Estado disponen de los datos oficiales de los premios a partir de las 21:45 horas, momento en el cual se procede a la publicación de los resultados de las combinaciones ganadoras fijadas para esta jornada.

En lo que respecta al Cupón Diario de la ONCE, el sorteo celebrado este lunes 25 de mayo ha determinado que el número premiado sea el 99784, correspondiente de manera específica a la serie 037. Este histórico juego de la organización se consagra como el sorteo más longevo de la institución, la cual lo celebra de forma ininterrumpida desde el 8 de mayo de 1939, fecha en la que nació bajo la denominación original de Cupón Pro-Ciegos. En aquellos tiempos fundacionales, el juego se desarrollaba de manera independiente en las diversas provincias de España, contaba con un precio de venta por cupón de 10 céntimos y consistía estructuralmente en un número de tres cifras acompañado por una serie de cinco cifras.

En la actualidad, la fisonomía del Cupón Diario de la ONCE ha evolucionado y consta de un número de cinco cifras al que se añade un número de serie de tres dígitos. A través de este último componente, el jugador tiene la opción de obtener el premio de la Paga, el sorteo asociado al cupón que galardona a los acertantes con una retribución de 36.000 euros al año durante un periodo de 25 años. Fue a partir del año 1985 cuando la organización inició la celebración de los denominados sorteos especiales de fin de semana, de forma que, a día de hoy, los viernes la ONCE realiza el sorteo del Cuponazo y los fines de semana hace lo propio con el Sueldazo, tratándose de dos modalidades con premios más elevados que los que se pueden conseguir en las jornadas ordinarias de lunes a jueves mediante el Cupón Diario.

Por otra parte, el sorteo del Super Once de hoy, lunes 25 de mayo, ha arrojado los siguientes veinte números ganadores: 03, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 26, 27, 33, 39, 44, 45, 53, 56, 58, 67, 68 y 70. El Super Once se define como un juego de loterías de la organización que se celebra todos los días de la semana, de lunes a domingo, con un sorteo fijado a las 21:15 horas.

La mecánica de este juego consiste en una matriz integrada por 80 números que van numerados del 1 al 80. El objetivo del participante se basa en elegir entre 5 y 11 números dentro de dicha matriz, resultando el orden de elección de estos dígitos indiferente para el devenir del juego. Durante el sorteo diario, se obtiene la citada combinación ganadora formada por 20 números de los 80 posibles, permitiendo a los participantes optar a diversos premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. En total, se contemplan 7 tipos distintos de apuestas estructuradas según la cantidad de números elegidos, que pueden ser de 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números.

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Es necesario puntualizar que no existe responsabilidad por los errores o por las omisiones que pudieran existir en las informaciones difundidas, siendo la única lista oficial válida aquella que proporciona la entidad organizadora.