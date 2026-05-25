La combinación ganadora del sorteo celebrado por Loterías y Apuestas del Estado este lunes está compuesta por los números 5, 7, 22, 36, 42 y 43, con el 27 como complementario, el 3 como reintegro y el 9579693 en el Joker.

El sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, ya dispone de sus resultados oficiales. Este tradicional juego de azar, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, se ha desarrollado a partir de las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de la entidad, ubicado en Madrid. La cita de esta jornada ponía en juego un bote de 4 millones de euros, una cantidad acumulada debido a que en el sorteo anterior, celebrado el pasado sábado 23 de mayo, no se registraron acertantes de la Categoría Especial.

La combinación ganadora de este lunes 25 de mayo está formada por los siguientes números: 5, 7, 22, 36, 42 y 43. Junto a estos seis dígitos principales, el sorteo ha determinado que el número 27 actúe como complementario, mientras que el reintegro de la jornada ha correspondido al número 3. De forma paralela, el sorteo asociado del Joker ha deparado la cifra 9579693. De manera coincidente en esta misma jornada, se ha extraído la combinación del sorteo europeo EuroDreams, compuesta por los números 04, 13, 17, 22, 27 y 30, junto al 1 como número Sueño.

Las normas de este juego de azar establecen diferentes categorías de premios estructuradas en función de los aciertos obtenidos en el resguardo. La Categoría Especial exige acertar los seis números de la combinación ganadora junto con el reintegro. La primera categoría requiere el acierto de los seis números principales, mientras que la segunda categoría premia a quienes correspondan con cinco números y el complementario. Las categorías tercera, cuarta y quinta se otorgan de forma respectiva a los acertantes de cinco, cuatro y tres números de la combinación.

Las probabilidades de acierto varían según el nivel de la categoría. Para la Categoría Especial (6 aciertos más reintegro), la probabilidad aproximada es de 1 entre 139.838.160. En el caso de la primera categoría (6 aciertos), la tasa se sitúa en 1 entre 13.983.816, mientras que para la segunda categoría (5 aciertos más complementario) es de 1 entre 2.330.636. Las opciones para la tercera categoría (5 aciertos) son de 1 entre 55.491, para la cuarta categoría (4 aciertos) es de 1 entre 1.032, para la quinta categoría (3 aciertos) es de 1 entre 57 y, finalmente, la probabilidad para el reintegro es de 1 entre 10.

Para participar en el juego de La Primitiva, cada apostante debe marcar seis números comprendidos en una tabla entre el 1 y el 49, o bien permitir que el sistema informático los adjudique de forma aleatoria. Además, se debe elegir un número de reintegro fijado del 0 al 9, todo ello con un coste establecido de 1 euro por cada apuesta sencilla. Asimismo, desde septiembre de 2012 se incorporó la opción voluntaria de participar en el sorteo adicional denominado Joker utilizando el mismo resguardo. En esta modalidad, se adjudica un número único y aleatorio de siete dígitos, permitiendo obtener un premio de hasta un millón de euros a quienes logren que dichas cifras coincidan exactamente y en el mismo orden con las extraídas.

El sorteo de La Primitiva cuenta con un profundo arraigo histórico en España que se remonta al reinado de Carlos III. Su creación original tuvo la finalidad de incrementar los ingresos de las arcas del Estado sin la necesidad de imponer nuevos tributos a la ciudadanía. El primer sorteo de la historia se celebró el 10 de diciembre de 1763 bajo un funcionamiento muy similar al que rige en la actualidad. No obstante, el Gobierno decidió cancelar este sorteo en el año 1862, permaneciendo inactivo durante más de un siglo hasta que se volvió a poner en marcha de forma definitiva en el año 1985. En la actualidad, este sorteo se celebra tres veces a la semana, concretamente los lunes, jueves y sábados.