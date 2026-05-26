Loterías y Apuestas del Estado confirma la combinación ganadora de las cinco cifras y las dos estrellas, así como el código de ‘El Millón’ correspondiente a la jornada de este martes

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este martes, 26 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de Euromillones. Los participantes en este juego de azar de alcance europeo disponen ya de los resultados oficiales para proceder a la comprobación de sus boletos y verificar si sus combinaciones han resultado agraciadas en las diferentes categorías de premios. La cita de cada martes ofrece la oportunidad de acceder a los fondos de la recaudación mediante la validación de las apuestas reguladas.

Tras el desarrollo del acto reglamentario en el salón de sorteos, la combinación ganadora de esta jornada ha quedado establecida de manera definitiva, permitiendo a los jugadores constatar los números y estrellas obtenidos desde los bombos oficiales. Los datos oficiales correspondientes a este martes se detallan formalmente a continuación:

Combinación ganadora de Euromillones: 6, 23, 25, 35 y 37

6, 23, 25, 35 y 37 Estrellas: 06 y 12

06 y 12 Código ganador de El Millón: CJL89675

Categorías de premios y distribución de la recaudación

El reglamento técnico de Euromillones estipula que en cada sorteo se destina de forma fija el 50% de la recaudación global a la cobertura de los premios económicos. Esta cuantía se distribuye de manera pautada entre un total de 13 categorías de premios, en función del número de aciertos acumulados en el boleto:

1ª Categoría: si se aciertan los 5 números y las 2 estrellas

si se aciertan los 5 números y las 2 estrellas 2ª Categoría: si se aciertan 5 números y 1 estrella

si se aciertan 5 números y 1 estrella 3ª Categoría: si se aciertan sólo los 5 números

si se aciertan sólo los 5 números 4ª Categoría: si se aciertan 4 números y las 2 estrellas

si se aciertan 4 números y las 2 estrellas 5ª Categoría: si se aciertan 4 números y 1 estrella

si se aciertan 4 números y 1 estrella 6ª Categoría: si se aciertan 4 números

si se aciertan 4 números 7ª Categoría: si se aciertan 3 números y las 2 estrellas

si se aciertan 3 números y las 2 estrellas 8ª Categoría: si se aciertan 2 números y las 2 estrellas

si se aciertan 2 números y las 2 estrellas 9ª Categoría: si se aciertan 3 números y 1 estrella

si se aciertan 3 números y 1 estrella 10ª Categoría: si se aciertan 3 números

si se aciertan 3 números 11ª Categoría: si se acierta 1 número y las 2 estrellas

si se acierta 1 número y las 2 estrellas 12ª Categoría: si se aciertan 2 números y 1 estrella

si se aciertan 2 números y 1 estrella 13ª Categoría: si se aciertan 2 números

Para acceder a la condición de millonario en la primera categoría, la normativa exige el acierto pleno de los cinco números de la combinación principal y las dos estrellas. De igual modo, el juego asociado de participación obligatoria denominado El Millón ofrece la posibilidad de obtener un millón de euros siempre que la combinación de cifras y letras asignada coincida exactamente con la del boleto jugado.

Antecedentes y premios de El Millón en Vizcaya

La historia del sorteo de El Millón recoge precedentes significativos en la provincia de Vizcaya. El pasado 16 de enero, este premio complementario recayó en la ciudad de Bilbao, donde el boleto con el código ganador XGP83187 fue sellado en la administración Ledesma, ubicada en la calle Ledesma número 16. Dicho establecimiento, gestionado por Mikel Petite, cuenta con un historial de premios que incluye la distribución de un quinto premio de 5,3 millones en la Lotería de Navidad, así como el segundo premio en 2022 y el Gordo en el año 2018.

Asimismo, la localidad de Abadiño registró otro hito vinculado a este juego el martes 7 de noviembre de 2023. En aquella fecha, la Peña Petite de Abadiño, un grupo compuesto por aproximadamente 80 integrantes, obtuvo el premio de El Millón con un boleto validado en la librería-administración Petite, situada en la calle Zubibitarte del barrio de Matiena.

Estructura de las apuestas y coste oficial del boleto

El método para cumplimentar una apuesta sencilla de Euromillones consiste en la selección de cinco números dentro de una primera tabla que contiene cincuenta opciones (del 1 al 50), junto a dos estrellas de una segunda tabla compuesta por doce números (del 1 al 12). Los jugadores disponen también de la modalidad de apuestas múltiples para incrementar sus opciones, permitiendo la elección de hasta un máximo de 10 números y 5 estrellas.

Para formalizar el sistema múltiple, se debe marcar con el signo X la casilla correspondiente al número de pronósticos en la zona reservada del lateral derecho del boleto, debiendo consignarse dichos pronósticos exclusivamente en el bloque 1.

Una apuesta se define formalmente como el conjunto de siete pronósticos integrados por cinco números y dos estrellas dentro de un mismo bloque. El precio de la apuesta simple está fijado en 2,20 euros, o su equivalente legal en los países participantes no pertenecientes a la Zona Euro. A esta cantidad se le añade de forma obligatoria el importe de 0,30 euros correspondientes al juego de El Millón, estableciendo el precio total de la apuesta de Euromillones en 2,50 euros.

Por otra parte, el sector cuenta con propuestas de innovación tecnológica como Laguinda, una aplicación orientada a la gestión y devolución de los impuestos de los premios de lotería ante Hacienda, que permite asegurar boletos de la Primitiva, la Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Esta iniciativa del ámbito insurtech cuenta con el respaldo de la empresa pública Enisa, organismo dependiente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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Ante la posibilidad de que se produzcan errores formales u omisiones en soportes de comunicación ajenos, se recuerda a todos los usuarios que la única lista oficial válida y con plenos efectos legales para comprobar los resultados es la facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.