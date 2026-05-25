La combinación afortunada de este sorteo de carácter europeo, regulado por Loterías y Apuestas del Estado, está integrada por los números 04, 13, 17, 22, 27 y 30, junto con el ‘sueño’ número 1.

El sorteo de EuroDreams correspondiente a hoy, lunes 25 de mayo de 2026, ya ha dado a conocer sus resultados oficiales. Este juego de azar, gestionado en el territorio nacional por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, se celebra de forma habitual cada lunes y jueves a las 21:00 horas, momento a partir del cual se realiza la publicación de las combinaciones ganadoras.

La combinación que ha resultado premiada en el sorteo de este lunes 25 de mayo está compuesta por los números 04, 13, 17, 22, 27 y 30. A estos seis dígitos principales se une el denominado ‘sueño’, que en esta ocasión ha correspondido al número 1.

EuroDreams es un sorteo que se desarrolla a nivel europeo y que destaca por contar con la participación activa de diferentes países del continente. Entre los estados que forman parte de este juego se encuentran España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo, lo que confiere una dimensión internacional a la estructura de las apuestas y de los premios establecidos.

El funcionamiento del juego se caracteriza por una mecánica simple. Cada participante debe elegir un total de seis números, comprendidos dentro de una tabla del 1 al 40. De manera complementaria, el jugador tiene que seleccionar un número adicional dentro de una tabla que va del 1 al 5, la cual recibe el nombre de ‘sueño’ (o dream en inglés). Esta combinación conforma la participación definitiva con la que cada jugador aspira a acceder a las distintas categorías de galardones.

En lo que respecta a la estructura económica del sorteo, existen seis categorías de premios diferenciadas. Los importes más reducidos corresponden al tradicional reintegro, una categoría mediante la cual se devuelve íntegramente el importe del billete, fijado en 2,50 euros. A partir de este reintegro, la cuantía de los premios se eleva de manera progresiva a través de escalas fijadas en los 5 euros, los 40 euros y los 120 euros para los acertantes de los niveles intermedios.

Las categorías superiores de EuroDreams contemplan retribuciones a largo plazo. En el primer escalafón de los premios mayores se sitúa un sueldo de 2.000 euros al mes durante un periodo de cinco años, lo que equivale a un total acumulado de 120.000 euros. Por encima de este se encuentra el galardón principal, consistente en un sueldo de 20.000 euros al mes durante un plazo de 30 años, lo que supone un montante global que alcanza los 7.200.000 euros.

Es preciso recordar que la única lista oficial válida para contrastar los resultados del juego es aquella que proporciona de forma directa la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, declinándose cualquier responsabilidad por posibles errores u omisiones en las informaciones difundidas.