El número 88385 con la serie 020 reparte el gran premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado

La ONCE ha celebrado este domingo 12 de abril de 2026 sus sorteos de fin de semana, repartiendo una vez más la ilusión de sus «sueldazos» por toda la geografía española. El Sueldazo Fin de Semana es uno de los sorteos más esperados por los jugadores, ya que ofrece la estabilidad de un gran premio mensual a largo plazo.

A continuación, detallamos todos los números agraciados en la jornada de hoy.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El premio principal ha correspondido a la siguiente combinación:

• Número: 88385

• Serie: 020

• Reintegro: 5

Premios Adicionales

Además del premio mayor, se han repartido otros cuatro «sueldos» de 2.000 euros al mes durante 10 años para las siguientes extracciones:

1. Número: 25176 | Serie: 029

2. Número: 36282 | Serie: 039

3. Número: 54626 | Serie: 045

4. Número: 86485 | Serie: 001

Resultado del Super 11 (Sorteo 5)

Para quienes han participado en el sorteo del Super 11 de este domingo, la combinación ganadora de 20 números ha sido la siguiente:

03, 04, 05, 09, 14, 15, 16, 22, 25, 38, 39, 40, 46, 54, 57, 70, 73, 77, 78, 79

¿Cómo comprobar tu cupón y cobrar el premio?

Para garantizar que tu boleto ha sido premiado, puedes utilizar los canales oficiales de la organización:

• Puntos de venta: Cualquier vendedor oficial de la ONCE o establecimiento autorizado puede verificar tu cupón mediante su terminal.

• Web oficial: En JuegosONCE.es puedes introducir los datos de tu boleto para conocer el importe exacto ganado.

• Cobro: Los premios de hasta 600 euros se pueden cobrar directamente en los puntos de venta. Para premios mayores, deberás acudir a las entidades bancarias colaboradoras o a las delegaciones territoriales de la ONCE.

Recuerda que los cupones de la ONCE tienen una caducidad de 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. ¡Muchas felicidades a todos los afortunados!