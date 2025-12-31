El carguero ruso Ursa Major, que se hundió en el Mediterráneo en la noche del 23 al 24 de diciembre de 2024, transportaba de manera clandestina dos reactores nucleares VM-4SG con destino a Corea del Norte, según revelan las investigaciones de las autoridades españolas. El barco podría formar parte de la llamada “flota fantasma” rusa, compuesta por buques civiles al servicio de las fuerzas armadas de Rusia.

El Ursa Major partió de San Petersburgo el 11 de diciembre y tenía previsto llegar oficialmente a Vladivostok el 22 de enero, atravesando de forma inusual el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo. Oficialmente, transportaba grúas portuarias y contenedores vacíos, pero los investigadores descubrieron que su carga real incluía material nuclear.

Los problemas del carguero comenzaron el 21 de diciembre, cuando el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Almería detectó una navegación irregular, con cambios de rumbo, ralentizaciones extrañas y pérdida de velocidad. El 22 de diciembre, el buque escoró hacia babor sin motivo aparente y respondió a las comunicaciones asegurando que “todo estaba bien”.

El 23 de diciembre a las 11:53h, el Ursa Major emitió una señal de socorro a unos 105 km de la costa de Almería, en medio de condiciones meteorológicas adversas. España coordinó la operación de rescate, movilizando el remolcador Clara Campoamor, la patrullera Salvamar Draco y el helicóptero Helimer 205.

Tras el hundimiento, dos marineros permanecen desaparecidos de los 16 que componían la tripulación. Las autoridades rusas, por su parte, han señalado que el buque fue víctima de un “ataque terrorista selectivo”, sin aclarar responsables ni motivos.

El Ursa Major estaba gestionado por una filial de Oboronlogistika, designada por el Gobierno ruso como único proveedor de transporte de cargas sensibles para el Ministerio de Defensa, incluyendo rutas hacia Crimea, el Ártico y el Lejano Oriente. Los servicios de inteligencia occidentales también seguían de cerca al buque, sabiendo que transportaba armas y municiones hacia la base rusa en Tartus, Siria.