El Ibex 35 ha alcanzado este martes un nuevo récord al superar por primera vez la barrera de los 20.000 puntos. El principal índice de la Bolsa española abrió con un avance del 0,09% y, pocos minutos después, amplió la subida hasta el 0,27%, situándose en los 20.036,9 puntos.

El selectivo español ya había cerrado la sesión del lunes en máximos históricos, después de avanzar un 1,01% y terminar en los 19.982,6 puntos.

La conquista de los 20.000 supone un nuevo hito para el mercado bursátil español, pese a que los inversores continúan pendientes de la incertidumbre geopolítica y de la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

Sacyr y ACS lideran las subidas

Entre las compañías del Ibex 35, Sacyr encabezaba los avances durante los primeros compases de la jornada, con una subida del 1,6%.

Le seguía ACS, cuyos títulos aumentaban un 1,45%.

En el lado contrario, Acciona registraba la mayor caída del índice, con un descenso del 6,83%. También retrocedían Telefónica, un 0,63%, y Acciona Energía, un 0,56%.

Oriente Próximo sigue condicionando a los mercados

La atención de los inversores continúa centrada en la evolución del conflicto en Oriente Próximo y en la posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el paso podría reabrirse durante este martes después de anunciar supuestas conversaciones con las autoridades iraníes.

Sin embargo, desde Teherán se descartó esa versión, manteniendo la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y sus efectos en el mercado energético.

En este contexto, el barril de Brent, referencia en Europa, se situaba en 84,73 dólares tras subir un 1,15%.

El petróleo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,51%, hasta los 80,75 dólares por barril.

Acciona cae tras una colocación de acciones

La fuerte caída de Acciona se produjo después de que Tussen de Grachten BV colocara aproximadamente 1,65 millones de acciones de la compañía, equivalentes al 3% de su capital.

La operación se realizó mediante un proceso acelerado de colocación institucional a un precio de 217,9 euros por acción, por un importe cercano a los 359 millones de euros.

El precio aplicado representa un descuento del 5,7% respecto al cierre del lunes, cuando los títulos de Acciona terminaron en 231,2 euros.

Tras la operación, la sociedad vinculada a la rama Entrecanales Franco redujo su participación en Acciona desde el 29,02% hasta el 26%.

De este modo, iguala la posición de control de Wit Europese Investering, la firma con la que la rama Entrecanales Domecq mantiene otro 26% del capital.

Las Bolsas europeas también avanzan

Las principales plazas europeas comenzaron la jornada con subidas.

Milán avanzaba un 0,65%, Fráncfort un 0,58%, París un 0,55% y Londres un 0,36%.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años aumentaba hasta el 3,584%.

Por su parte, el euro se apreciaba frente al dólar y se intercambiaba a 1,1506 dólares.

El Ibex 35 consolida así su recorrido alcista y supera una referencia psicológica que marca un nuevo capítulo en la historia de la Bolsa española.