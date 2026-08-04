El turismo en España mantiene su fortaleza pese a la incertidumbre internacional, el conflicto en Oriente Medio y la ralentización de economías como Alemania y Francia. Durante el primer semestre llegaron 46,56 millones de turistas internacionales, un 4,6% más, mientras el gasto aumentó un 7%, hasta los 63.800 millones de euros.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que España podría cerrar otro ejercicio en máximos turísticos. Aunque las llegadas y el gasto crecieron en junio a un ritmo inferior al registrado en mayo, el sector considera que la demanda se mantiene estable y que las reservas anticipan una buena temporada de verano.

La evolución positiva se produce, además, en un contexto de creciente malestar social en algunos destinos especialmente saturados. Las protestas contra la turistificación, como la celebrada recientemente en Palma, reflejan el debate sobre el impacto del modelo turístico en la vivienda, los servicios públicos y la vida cotidiana de los residentes.

El sector descarta por ahora un impacto de la crisis internacional

El presidente de la Mesa del Turismo, Carlos Garrido de la Cierva, sostiene que los niveles de ocupación y reservas permiten mantener unas perspectivas favorables para el verano.

Según su valoración, el conflicto de Irán no ha tenido hasta ahora un efecto significativo sobre la actividad turística española. También considera que la moderación registrada en junio no constituye una señal de alarma, sino que puede responder al proceso de desestacionalización del turismo.

Este fenómeno implica una distribución más equilibrada de las llegadas durante el año, en lugar de una concentración casi exclusiva en los meses centrales del verano.

Estados Unidos gana peso como mercado emisor

La caída de visitantes procedentes de Alemania, Francia e Irlanda respecto a junio de 2025 fue compensada por el fuerte crecimiento de otros mercados.

Estados Unidos se ha consolidado como el cuarto país emisor de turistas hacia España, tras registrar un incremento del 12,25%. Solo en junio llegaron cerca de 614.000 viajeros estadounidenses.

El aumento coincide con la ampliación de las rutas aéreas entre ambos países. La mayor conectividad ha favorecido el crecimiento de un mercado que adquiere cada vez más importancia para los destinos y las empresas turísticas españolas.

Por su parte, Reino Unido se mantiene como el principal origen de visitantes internacionales y continúa registrando avances mensuales.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos considera que esta diversificación de mercados reduce la dependencia de países concretos y protege al sector frente a crisis económicas o geopolíticas puntuales.

El reto ya no es recibir más turistas

Pese a las cifras récord, parte del sector reclama cambiar la manera de medir el éxito turístico.

El consejero delegado de Spring Hotels, Miguel Villarroya, sostiene que el objetivo no debería ser atraer un número cada vez mayor de personas, sino captar visitantes que generen más valor económico y tengan un menor impacto negativo sobre los destinos.

A su juicio, un incremento de las llegadas acompañado de un gasto medio prácticamente estancado puede aumentar la presión sobre las ciudades sin mejorar de manera relevante la rentabilidad.

El directivo también alerta del crecimiento descontrolado de la vivienda vacacional, que añade tensión al mercado residencial en los destinos con mayor concentración turística.

Los hoteles mantienen perspectivas positivas

Desde Riu Hotels & Resorts señalan que uno de los mayores desafíos es la incertidumbre y la necesidad de adaptarse rápidamente a los cambios en los mercados internacionales.

La compañía también identifica el aumento de las temperaturas como un riesgo a largo plazo. El calor extremo podría reducir el confort durante los meses centrales del verano y modificar los hábitos de viaje.

En Meliá Hotels, las perspectivas continúan siendo positivas. La empresa asegura que las reservas confirmadas crecen a doble dígito respecto al ejercicio anterior y detecta un aumento de las contrataciones de última hora.

Reino Unido mantiene una presencia destacada en Baleares y Canarias, aunque condicionada por la disponibilidad de vuelos. El mercado alemán permanece estable, pero su crecimiento hacia Canarias está limitado por la menor conectividad aérea.

Cataluña eleva el gasto por encima de las visitas

Cataluña, Baleares y Andalucía vuelven a situarse entre los destinos más demandados.

Durante el primer semestre, Cataluña recibió cerca de 9,6 millones de turistas, un 3,45% más que durante el mismo periodo anterior. El gasto alcanzó un récord de 11.800 millones de euros, con un crecimiento del 11,68%.

La diferencia entre el aumento de visitantes y el incremento del gasto muestra una mejora del rendimiento económico por turista.

El sector atribuye parte del atractivo de Barcelona a la concentración de acontecimientos culturales y deportivos, entre ellos la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la salida del Tour de Francia y la celebración de numerosos festivales.

Estos factores han contribuido a que los hoteles de Barcelona se sitúen entre los más rentables del país dentro del segmento urbano.

España avanza así hacia otro posible récord turístico, aunque el debate se desplaza progresivamente desde el número total de visitantes hacia la rentabilidad, la sostenibilidad y la capacidad de los destinos para absorber la presión de la actividad.