El paro registrado en España aumentó en 19.517 personas durante julio, un 0,85% más que en junio, y situó el número total de desempleados en 2.311.499. Se trata del mayor incremento en este mes desde 2008, aunque la cifra total continúa siendo la más baja para un julio desde 2007.

El mercado laboral rompe así la tendencia favorable del mes anterior, cuando el desempleo había bajado de los 2,3 millones por primera vez en 18 años.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social atribuye este aumento “atípico” a la menor influencia de la estacionalidad sobre el empleo y a la reducción de las bajadas medias del paro desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

Desde 2008, excluyendo el dato actual, el desempleo solo había aumentado en julio una vez. Fue en 2022, cuando se contabilizaron 3.230 parados más, una cifra muy inferior a la registrada este año.

El desempleo baja en términos interanuales

Pese al incremento mensual, el paro mantiene una evolución descendente respecto al año anterior.

En los últimos doce meses, el número de desempleados se ha reducido en 93.107 personas, lo que representa una caída del 3,87%.

El desempleo femenino disminuyó en 63.967 mujeres respecto a julio de 2025, un 4,38% menos, mientras que el masculino retrocedió en 29.140 personas, equivalente a una bajada del 3,08%.

Al finalizar julio, había 1.396.016 mujeres desempleadas y 915.483 hombres en paro.

El paro aumenta en todos los sectores

El sector servicios registró el mayor incremento mensual, con 8.221 desempleados más, un 0,50% por encima de junio.

También aumentó en la construcción, con 2.433 parados adicionales; en la industria, con 473; y en la agricultura, con 122.

El colectivo sin empleo anterior, integrado principalmente por jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, sumó 8.268 desempleados, un aumento del 3,65%.

El comportamiento de este grupo contrasta con julio de 2025, cuando había reducido sus cifras en 3.315 personas.

Nuevo mínimo entre los menores de 25 años

Por edades, el desempleo aumentó entre las personas de 25 años o más, con 19.755 parados adicionales.

En cambio, entre los menores de 25 años descendió en 238 personas, hasta situarse en 159.562 desempleados, el nivel más bajo de la serie histórica para este grupo.

El paro también creció entre hombres y mujeres, aunque el aumento fue mayor en el caso masculino. Entre los hombres subió un 1,31%, frente al incremento del 0,56% registrado entre las mujeres.

Ceuta y Melilla reducen el desempleo

El paro aumentó en la mayoría de las comunidades autónomas, con cinco excepciones: Andalucía, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Ceuta registró 129 desempleados menos, una caída del 1,51%, mientras que en Melilla el descenso fue de 175 personas, un 2,37%.

Andalucía encabezó las reducciones en términos absolutos, con 9.661 parados menos. También bajó en Extremadura, con 767, y en Cantabria, con 250.

Los mayores aumentos se produjeron en Cataluña, con 7.705 desempleados más; la Comunidad Valenciana, con 7.021; y la Comunidad de Madrid, con 3.822.

Por provincias, las principales caídas correspondieron a Cádiz, Sevilla y Málaga. En el lado contrario destacaron los incrementos de Barcelona, Valencia y Madrid.

El paro entre extranjeros crece un 4,54%

El número de extranjeros inscritos en los servicios públicos de empleo aumentó en 15.535 personas durante julio, un 4,54% más que en junio.

El total se situó en 357.621 desempleados extranjeros, lo que representa 30.959 más que hace un año y un incremento interanual del 9,48%.

Casi cuatro de cada diez contratos fueron indefinidos

Durante julio se firmaron 1.587.141 contratos, un 0,12% menos que en el mismo mes de 2025.

De ellos, 617.211 fueron indefinidos, un 1,19% más en términos interanuales. Estos contratos representaron el 38,89% de toda la contratación, frente al 38,39% de un año antes.

Dentro de la contratación indefinida se formalizaron 250.540 contratos a jornada completa, 150.201 a tiempo parcial y 216.470 fijos discontinuos.

Los contratos temporales alcanzaron los 969.930, el 61,1% del total, tras reducirse un 0,93% respecto a julio de 2025.

En los primeros siete meses del año se han firmado más de 9,4 millones de contratos, un 4,18% más que durante el mismo periodo anterior.

Sube el gasto en prestaciones

El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en junio, último dato disponible, los 1.942,1 millones de euros, un 4,9% más que un año antes.

La prestación contributiva media se situó en 1.011,1 euros brutos por beneficiario, mientras que el gasto medio mensual alcanzó los 1.147,9 euros, excluido el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura.

El número de beneficiarios se elevó a 1.724.237 y la tasa de cobertura alcanzó el 80,96%, frente al 75,67% registrado en junio de 2025.