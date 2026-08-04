El eclipse total de Sol del 12 de agosto reunirá a miles de personas en España, pero observarlo sin una protección adecuada puede causar lesiones oculares graves e irreversibles. La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda utilizar únicamente gafas especiales para observación solar, con marcado CE, etiquetado completo y filtros seguros.

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, por muy oscuras que sean. Tampoco sirven las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos ni otros métodos caseros.

La protección debe mantenerse durante todas las fases parciales del eclipse. Solo podrá retirarse durante la totalidad, cuando el disco solar esté completamente cubierto, y únicamente en los lugares donde el fenómeno sea total. Fuera de esa franja, nunca será seguro mirar directamente al Sol sin filtros específicos.

Cómo saber si las gafas para el eclipse son seguras

Antes de comprarlas, la OCU aconseja comprobar que el producto indique claramente que está diseñado para la observación directa del Sol. En la etiqueta pueden aparecer expresiones como “gafas para observación solar”, “filtros para observación directa del Sol” o “solar eclipse glasses”.

También deben incluir el marcado CE, necesario para su comercialización en la Unión Europea como equipo de protección individual. Sin embargo, la organización advierte de que ese símbolo, por sí solo, no garantiza que el producto sea auténtico, ya que también puede falsificarse.

Por ello, resulta fundamental revisar que el etiquetado identifique al fabricante o responsable del producto y que incluya una dirección de contacto dentro de la Unión Europea.

Las gafas deberían mostrar además un número de lote, instrucciones claras y advertencias sobre su uso correcto.

La norma ISO 12312-2, referencia para mirar directamente al Sol

La ISO 12312-2:2015 es la norma técnica internacional aplicable a los filtros destinados a la observación directa del Sol y de eclipses.

La OCU explica que es recomendable que esta referencia aparezca en las gafas, el embalaje o la documentación. No obstante, aclara que un producto podría cumplir los requisitos de seguridad aunque la norma no figure expresamente en su etiqueta.

Cuando sea posible, conviene comprobar que el fabricante ofrece una Declaración UE de Conformidad, ya sea mediante documentación impresa, una página web o un código QR.

La recomendación principal es adquirir las gafas en establecimientos y vendedores que ofrezcan garantías, evitando productos sin fabricante identificable o con información incompleta.

Revisa los filtros antes de usarlos

Aunque las gafas tengan el etiquetado adecuado, deben inspeccionarse antes de observar el eclipse.

No deben utilizarse si presentan arañazos, perforaciones, roturas, arrugas o deformaciones. Cualquier deterioro puede permitir el paso de radiación solar y reducir su capacidad protectora.

También es importante seguir las instrucciones del fabricante y supervisar especialmente a los niños durante la observación.

Estos métodos no protegen la vista

La OCU insiste en que no deben emplearse:

Gafas de sol normales , aunque sean de categoría alta.

, aunque sean de categoría alta. Radiografías.

Cristales ahumados.

Discos compactos o DVD.

Plásticos oscuros y filtros improvisados.

Negativos fotográficos.

Estos materiales pueden reducir la luminosidad visible, pero no bloquean adecuadamente toda la radiación perjudicial para los ojos.

Protección frente al calor durante el eclipse

El eclipse se producirá durante la tarde de agosto, por lo que también será necesario protegerse frente a las altas temperaturas.

La OCU aconseja usar crema solar, sombrero o gorra, ropa adecuada y mantenerse bien hidratado, especialmente durante esperas prolongadas en espacios abiertos.