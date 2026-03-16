Para garantizar la asistencia farmacéutica a todos los ciudadanos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha establecido los turnos de guardia correspondientes a esta jornada. Si necesitas adquirir medicamentos fuera del horario comercial habitual, estas son las farmacias disponibles:
Zona Centro
- Farmacia Partida
- Ubicación: Paseo del Revellín, nº 7.
- Horario: Servicio durante el día (09:00 a 22:00 horas).
- Contacto: 956 51 28 11.
Campo Exterior (Barriada de Hadú)
- Farmacia Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Horario: Servicio durante el día (09:00 a 22:00 horas).
- Contacto: 956 50 04 20.
Turno de Noche
Para las urgencias que se presenten de madrugada, la farmacia encargada será:
- Farmacia Puya C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Horario: Desde las 22:00 horas de hoy hasta las 09:00 horas de mañana martes.
Nota: Se recomienda acudir con la receta médica correspondiente para agilizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción.