Para garantizar la asistencia farmacéutica a todos los ciudadanos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha establecido los turnos de guardia correspondientes a esta jornada. Si necesitas adquirir medicamentos fuera del horario comercial habitual, estas son las farmacias disponibles:

Zona Centro

Farmacia Partida Ubicación: Paseo del Revellín, nº 7. Horario: Servicio durante el día (09:00 a 22:00 horas). Contacto: 956 51 28 11.



Campo Exterior (Barriada de Hadú)

Farmacia Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12. Horario: Servicio durante el día (09:00 a 22:00 horas). Contacto: 956 50 04 20.



Turno de Noche

Para las urgencias que se presenten de madrugada, la farmacia encargada será:

Farmacia Puya C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12. Horario: Desde las 22:00 horas de hoy hasta las 09:00 horas de mañana martes.

