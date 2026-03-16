ENTREVISTA: Juan Goñi

Pregunta: En los últimos años se ha hablado mucho del desarrollo del sector del juego online en Ceuta. Usted ha estado muy vinculado a ese proceso. ¿Cómo empezó todo?

Respuesta:

Cuando empezamos a hablar de la posibilidad de atraer empresas de juego online a Ceuta mucha gente pensaba que era algo complicado o incluso improbable. Pero había una oportunidad real: un marco fiscal competitivo y una posición estratégica que podía atraer inversión tecnológica.

Lo importante fue entender que no se trataba solo de traer empresas, sino de crear un ecosistema que generara empleo y actividad económica en la ciudad.

Pregunta: Hoy se habla de más de mil empleos vinculados a ese sector en Ceuta. ¿Cómo valora esa evolución?

Respuesta:

Creo que demuestra que Ceuta tiene capacidad para atraer proyectos empresariales importantes si se dan las condiciones adecuadas. En pocos años hemos visto cómo empresas tecnológicas internacionales han decidido instalar equipos en la ciudad y generar empleo cualificado.

Eso ha tenido un impacto positivo no solo en esas empresas, sino también en otros sectores: servicios, hostelería, alquiler de oficinas… Cuando se genera actividad económica, el efecto se extiende.

Pregunta: ¿Qué cree que ha permitido ese desarrollo?

Respuesta:

Una combinación de factores. Por un lado, el marco fiscal y regulatorio que permite competir con otras jurisdicciones. Pero también la capacidad de algunos empresarios e instituciones de ver oportunidades donde otros veían limitaciones.

Ceuta tiene una posición única. Está en Europa, tiene un régimen fiscal especial y puede atraer inversión internacional si se trabaja con visión a medio y largo plazo.

Pregunta: En ese contexto, ¿qué papel deberían jugar las organizaciones empresariales?

Respuesta:

Las organizaciones empresariales deberían ser herramientas para facilitar el crecimiento de las empresas. No deberían limitarse a representar intereses de forma formal, sino ayudar a generar oportunidades reales para los asociados.

Por ejemplo, impulsando la digitalización, ayudando a las empresas a acceder a proyectos públicos, fomentando la colaboración entre sectores o facilitando la formación de talento.

Si una organización empresarial funciona bien, las empresas lo notan.

Pregunta: ¿Cree que Ceuta tiene potencial para atraer más sectores en el futuro?

Respuesta:

Sin duda. El ejemplo del juego online demuestra que es posible atraer empresas internacionales si se crean las condiciones adecuadas.

Ceuta puede posicionarse también en otros ámbitos tecnológicos, en servicios digitales o en actividades vinculadas a la economía global. Pero para eso hace falta visión estratégica y trabajo coordinado entre empresarios e instituciones.

Pregunta: En los próximos meses la Confederación de Empresarios afrontará un proceso de renovación. ¿Cómo ve el futuro de la organización?

Respuesta:

Creo que es un buen momento para reflexionar sobre el papel que debe jugar la Confederación en los próximos años. Las empresas se enfrentan a retos muy importantes: digitalización, cambios regulatorios, acceso a financiación, talento…

La Confederación puede ser un instrumento muy útil para ayudar a las empresas a afrontar esos retos si se orienta claramente a generar valor para sus asociados.

Pregunta: ¿Qué cree que esperan los empresarios de Ceuta de sus organizaciones?

Respuesta:

Creo que esperan algo muy sencillo: que las organizaciones empresariales trabajen realmente para las empresas.

Que escuchen a los empresarios, que impulsen proyectos útiles y que contribuyan a mejorar el entorno económico de la ciudad. Cuando eso ocurre, las organizaciones empresariales ganan relevancia y credibilidad.