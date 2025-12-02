Tras tres intentos fallidos por «razones técnicas» y el «gran volumen» de datos, el magistrado Leopoldo Puente insta a la compañía a facilitar «sin dilación» en un disco duro la información de los correos de exdirectivos bajo sospecha.

La documentación incautada a Acciona por la Unidad Central Operativa (UCO) el pasado 14 de noviembre, en el marco del «caso Koldo», no ha podido ser analizada por la Guardia Civil casi tres semanas después. El análisis de esta información es clave para intentar esclarecer las adjudicaciones bajo sospecha que salpican a figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Ante la imposibilidad técnica de acceder a la información, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha instado a la compañía a que le entregue «sin dilación» en un disco duro la totalidad de la documentación.

Fallo técnico por el gran volumen de información

La información incautada por orden judicial incluye todas las comunicaciones de correo electrónico de dos exdirectivos de Acciona imputados: Tomás Olart (exjefe de zona) y Manuel José García Alconchel (exdirector de Construcción de Zona Sur y África).

Un oficio de la propia Guardia Civil al magistrado constata los fallos. En el primer intento de descarga del contenido, la previsión estimada «era superior a 50 horas», por lo que la diligencia se suspendió. Después de 24 horas, «la descarga había fallado». Un tercer intento parcial, realizado el día 24, también resultó fallido por las mismas «razones técnicas», decidiéndose «finalizar las diligencia» dada la imposibilidad de mejorar las condiciones necesarias en sede judicial.

Paradójicamente, la única información a la que pudo acceder la UCO fue la relativa a un directivo de la compañía que no está siendo investigado.

Orden judicial a Acciona

A instancias de la UCO, el juez Puente ha accedido a requerir a la propia Acciona para que solvente el problema.

El magistrado argumenta que, al estar ya autorizada la intervención de la documentación y «no habiendo sido posible técnicamente acceder a ella», ordena requerir a la constructora para que, «haciendo uso de sus propios medios técnicos, proceda a incorporar en un disco duro la totalidad de la información» incautada.

Esta decisión judicial se produce justo unas horas antes de que declaren en el Tribunal Supremo los tres exdirectivos de la compañía, incluido Justo Vicente Pelegrini (exdirector de Construcción en Acciona España).