La actriz, que ha solicitado 30.000 euros de indemnización, aseguró en el programa Y ahora Sonsoles sentirse «más tranquila» tras el procesamiento del exdiputado, aunque lamenta el impacto de los audios filtrados y el daño profesional sufrido.

La actriz española Elisa Mouliaá ha concedido una entrevista televisiva tras conocerse que el juez ha procesado al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito continuado de agresión sexual, un caso que se remonta a una denuncia por hechos ocurridos en septiembre de 2021. La actriz ha solicitado formalmente que se abra juicio contra el expolítico, pidiendo una pena de tres años de prisión y 30.000 euros de indemnización.

En el programa Y ahora Sonsoles, Mouliaá se mostró «más tranquila» tras superar la fase de instrucción, que definió como «la más dura». La actriz lamentó haberse sentido «cuestionada» por la filtración de audios y la supuesta traición de amigos, pero defendió que «lo importante es que hemos pasado la fase de instrucción, lo han procesado, y se ha demostrado que mi denuncia no es falsa«.

Petición pública a Errejón

Durante su intervención, Mouliaá instó a Errejón a reconocer los hechos denunciados:

«Hubiera esperado que ya hubiera dado ese paso. Que lo haya negado va en detrimento de su palabra y de todo lo que ha promovido. ¿Cómo es posible que digas que no hay denuncias falsas y después me acuses de eso mismo? Sé un hombre y atrévete a confesar.»

La denunciante afirmó que no se arrepiente de haber demandado al exdiputado, asumiendo que tendrá que «afrontar y revivir algo que es desagradable» en el juicio, ya que su objetivo es evitar que Errejón «siguiera cometiendo abusos».

Consecuencias profesionales del caso

La actriz también se refirió a cómo el caso mediático ha afectado su carrera: «Los castings han bajado notablemente y me quedé a las puertas de una serie muy importante y se cayó«.

El juez Adolfo Carretero acordó procesar al exportavoz parlamentario de Sumar el pasado 14 de noviembre por el presunto delito de agresión sexual contra Mouliaá, después de trece meses de investigación. Errejón había anunciado en octubre de 2024 que dejaba la política por el «desgaste» físico y mental, tras haber llegado «al límite de la contradicción entre el personaje y la persona».