El presidente ruso acusó a los líderes europeos de no tener una «agenda de paz», de estar «del lado de la guerra» y de querer bloquear las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, emitió una dura advertencia a los líderes europeos, afirmando que Rusia está preparada para la guerra si es iniciada por Europa. La declaración se produjo este martes durante el foro económico del banco VTB ‘Rusia llama‘, justo antes de una reunión clave en el Kremlin con emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto en Ucrania.

«No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos», declaró Putin.

El mandatario ruso intensificó sus críticas a la postura de la Unión Europea (UE) respecto a la guerra:

Exclusión de negociaciones: Alegó que los países europeos se sienten «ofendidos por haber sido excluidos de las negociaciones» sobre Ucrania, pero insistió en que «nadie los suspendió, ellos mismos se retiraron».

Propuestas «inaceptables»: Reiteró que las propuestas de paz presentadas por Europa son «inaceptables para Rusia».

Amenazas en el Mar Negro y la economía

El jefe del Kremlin también criticó duramente los ataques de Kiev contra petroleros rusos en el Mar Negro, calificándolos de «piratería». Putin advirtió que Rusia considerará «medidas de respuesta contra los buques de países que asisten a Kiev en estas operaciones de piratería». La forma más radical de combatirlo, según Putin, sería «aislar a Ucrania del mar», aunque señaló que una respuesta más viable sería ampliar el alcance de los ataques rusos contra instalaciones portuarias y buques que hacen escala en puertos ucranianos.

A nivel interno, Putin defendió la resistencia económica de Rusia frente a la «presión externa», señalando que el país tiene una de las deudas públicas más bajas del mundo, inferior al 20% del PIB.

Las declaraciones del presidente ruso llegan apenas horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, diera su beneplácito a la propuesta de paz revisada que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos.