El president de la Generalitat se erige en el principal contrapunto de las voces críticas dentro del partido y defiende al presidente del Gobierno como un «referente moral» ante lo que califica como una ofensiva no «casual».

BARCELONA – El president de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha salido en defensa cerrada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento en el que el PSOE se encuentra inmerso en una delicada coyuntura política y judicial. Durante un acto del partido celebrado este fin de semana en Barcelona, Illa ha cerrado filas en torno al líder del Ejecutivo central, convirtiéndose en su principal baluarte territorial frente al cerco judicial y las críticas internas.

La intervención del líder catalán llega pocos días después de que la Guardia Civil se personara en la sede central del PSOE en la calle Ferraz para recabar documentación por una presunta trama de financiación vinculada a la campaña del PSC, sumándose a otras causas que afectan al entorno socialista. Ante este escenario, Illa ha sido contundente: «Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad». Con estas palabras, el president ha insinuado que detrás del «aluvión judicial» existe una intencionalidad política destinada a doblegar al Gobierno de coalición.

Contrapunto a las voces críticas

La postura unánime de apoyo mostrada por Illa contrasta de forma directa con la de otros barones socialistas. Mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestaba de forma paralela su apoyo a aquellos que «sufren ataques por hacer su trabajo» —en una clara alusión y respaldo a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad—, Illa ha optado por blindar a Sánchez, presentándolo públicamente como un «referente moral».

Desde el PSC aseguran que el partido «no se doblegará» ante lo que consideran una campaña de desestabilización y confían en que «la verdad se impondrá». Esta alianza estratégica no solo refuerza la figura de Sánchez dentro de las filas orgánicas del PSOE en su peor momento de la legislatura, sino que consolida al PSC como el motor e interlocutor preferente de los socialistas a nivel nacional.

Presión de la oposición

Mientras el bloque socialista busca cohesionarse ante la crisis, la oposición liderada por el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo aprovecha el contexto de debilidad para aumentar la presión. Desde Cataluña, el líder de los populares ha instado a formaciones como Junts y el PNV a sumarse a una moción de censura que fuerce el adelanto electoral, acusando al Ejecutivo central de estar «asfixiado» por la corrupción.

A pesar de los «tambores de campaña» y el ambiente de extrema crispación política, el entorno del presidente Sánchez insiste en que la hoja de ruta se mantiene intacta y que el Gobierno tiene la firme intención de agotar la legislatura. El firme paso al frente de Salvador Illa se convierte así en el oxígeno político que Ferraz necesita para capear el temporal.