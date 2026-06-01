El portavoz Pablo Fernández advierte de que la falta de explicaciones inmediatas sobre corrupción debilita la confianza de la base progresista y anuncia la Fiesta de la Primavera para el 13 de junio.

MADRID – Podemos ha expresado este lunes su profundo malestar con la gestión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo de las últimas informaciones sobre corrupción que afectan al PSOE. El portavoz de la formación morada y secretario de Organización, Pablo Fernández, ha calificado de «incomprensible» y de «error enorme» que el jefe del Ejecutivo demore su comparecencia parlamentaria hasta el próximo 19 de junio, tras la celebración del Consejo Europeo.

En una rueda de prensa, Fernández ha urgido al presidente a rendir cuentas de manera inmediata ante la gravedad y la «velocidad» de los acontecimientos conocidos en la última semana. Según el portavoz, este vacío de explicaciones juega en contra del propio bloque de la investidura.

“Cada día que pasa sin que el PSOE dé explicaciones es un día más en el que la confianza de la gente progresista en el Gobierno se ve mermada”, ha lamentado Fernández, advirtiendo de que esta estrategia «solo va a servir para alimentar la cacería indiscriminada de la derecha y la ultraderecha».

Desplante al Papa en las Cortes

Además de la fiscalización al socio mayoritario del Gobierno, el portavoz de Podemos ha avanzado una decisión institucional de calado: los diputados de su formación no asistirán al acto de recepción del Papa Francisco en el Congreso de los Diputados.

Fernández ha argumentado que España es un Estado aconfesional y que la condición de jefe de Estado del Vaticano no justifica los honores en sede parlamentaria. Asimismo, ha vinculado este desplante a la postura de la institución religiosa frente a los casos de pederastia.

Exigencia de responsabilidades: Desde Podemos señalan que, antes de ser recibido en las Cortes, el Pontífice «debe exigir a la Iglesia católica española que contribuya a esclarecer la verdad en los abusos».

Movilización de las bases

En clave interna y de partido, la rueda de prensa ha servido también para marcar el calendario de movilización de los morados. Fernández ha anunciado que Podemos celebrará su tradicional Fiesta de la Primavera el próximo 13 de junio. Este encuentro anual buscará reactivar y cohesionar a la militancia de la formación en un momento de alta tensión política en el panorama nacional.