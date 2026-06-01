La vicepresidenta segunda urge a prorrogar las medidas energéticas y exige incluir topes al alquiler y las hipotecas frente al impacto de la crisis en Oriente Próximo.

MADRID – La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha lanzado este lunes una ofensiva política dirigida a su socio de coalición, el PSOE, exigiendo la aprobación «urgente» de un nuevo paquete de medidas anticrisis. La reclamación coincide con el vencimiento, este 1 de junio, de las bonificaciones fiscales sobre el IVA de la electricidad y el gas, en un contexto económico todavía tensionado por el conflicto en Oriente Próximo iniciado el pasado mes de febrero tras el ataque de Estados Unidos en Irán.

Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Díaz ha advertido de que, a pesar de la pérdida de foco mediático, las consecuencias económicas de la inestabilidad internacional siguen golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos.

“Hoy decaen las rebajas en el IVA de la electricidad y el gas. Sin embargo, aunque no ocupe tantos titulares, la guerra en Oriente Próximo sigue teniendo efectos en los bolsillos de las familias”, ha subrayado la ministra de Trabajo.

Brecha entre la inflación y los salarios

Para justificar la necesidad de la intervención estatal, la líder de Sumar ha puesto el foco en los últimos indicadores macroeconómicos, alertando de una pérdida de poder adquisitivo latente:

Inflación al alza: El Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa actualmente en el 3,2% . Si bien está lejos de los picos alcanzados tras la invasión de Ucrania, sigue presionando la economía doméstica.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa actualmente en el . Si bien está lejos de los picos alcanzados tras la invasión de Ucrania, sigue presionando la economía doméstica. Subida salarial insuficiente: Los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos se quedan, de media, en el 2,9%, por debajo del avance de los precios.

La vivienda, la línea roja de Sumar

Más allá de recuperar el escudo energético que expira hoy, Díaz ha condicionado el alcance de este nuevo decreto a la inclusión de medidas estructurales en materia de vivienda, un terreno que ya ha provocado fricciones previas en el seno del Ejecutivo y con los socios parlamentarios.

“Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente (…) que recupere las medidas que han decaído, pero que sobre todo incluya las medidas en materia de vivienda que son imprescindibles para que el alquiler o la hipoteca deje de absorber las mejoras salariales que por fin se están consiguiendo”, ha defendido con firmeza.

El reto de la geometría parlamentaria

La exigencia de Sumar llega en un momento de debilidad legislativa para el bloque de la investidura en esta materia. Cabe recordar que el anterior decreto destinado a la prórroga de los contratos de alquiler —que se tramitó de forma separada al grueso de las ayudas económicas— acabó decayendo en el Congreso debido al voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts, sumado a la abstención estratégica del PNV.

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Con este movimiento, Díaz reactiva la presión sobre el ala socialista del Gobierno para forzar una nueva negociación que no solo reactive el escudo social, sino que obligue a los partidos de la oposición y a los socios de corte conservador a retratarse de nuevo en el Congreso de los Diputados.