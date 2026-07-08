Alberto Núñez Feijóo ha activado una nueva e importante vía de presión política en su estrategia para debilitar los apoyos parlamentarios del Gobierno. Durante un encuentro con el sector empresarial del País Vasco, el líder del Partido Popular ha lanzado un mensaje directo al Partido Nacionalista Vasco (PNV), instándoles a romper sus lazos con el bloque de la investidura actual con una contundente afirmación: «Ninguna diferencia ideológica justifica estirar esto un año más».

Con este movimiento, Génova busca utilizar la influencia de la patronal y los círculos económicos vascos como catalizador para forzar un adelanto electoral o un cambio de rumbo en las alianzas parlamentarias de los jeltzales.

El tejido empresarial como puente político

La elección del escenario no es casual. Feijóo es consciente de que el PNV mantiene un vínculo histórico y muy estrecho con el empresariado vasco, un sector tradicionalmente centrado en la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y el desarrollo industrial. Al apelar directamente a los empresarios, el líder del PP pretende:

Evidenciar el desgaste: Argumentar que la actual dirección de la política económica nacional perjudica los intereses de las empresas de Euskadi.

Argumentar que la actual dirección de la política económica nacional perjudica los intereses de las empresas de Euskadi. Apelar al pragmatismo: Trasladar la idea de que la sintonía socioeconómica entre el PP y el PNV en materia de gestión debería pesar más que el cálculo político e institucional que mantiene atados a los nacionalistas al bloque de izquierdas.

El dilema del PNV en la recta final de la legislatura

La presión de Feijóo llega en un momento de reconfiguración de fuerzas en el bloque de la derecha y de enfriamiento de la legislatura. Al marcar el límite temporal de «un año más», el Partido Popular intenta cortocircuitar la estrategia de los nacionalistas vascos de agotar el mandato, obligándoles a posicionarse ante un electorado de corte moderado y empresarial que contempla con recelo algunas de las medidas del Ejecutivo central.

La respuesta que ofrezca Sabin Etxea en los próximos días determinará si la maniobra de aproximación económica del PP abre una vía de agua en el bloque del Gobierno o si, por el contrario, el PNV mantiene inalterable su hoja de ruta en Madrid.