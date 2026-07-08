La Audiencia Nacional toma declaración a un subteniente de la Guardia Civil y al gestor de Soluciones de Gestión. Además, inputs judiciales fijan para el 20 de julio las comparecencias de Jéssica Rodríguez y el hermano de Koldo García por presuntos «enchufes» en empresas públicas.

MADRID. — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, ha reactivado este miércoles las pesquisas del ‘caso Koldo’. Esta nueva fase de declaraciones llega tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama —este último con una pena menor y suspendida tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Justicia—.

En la jornada de hoy, el magistrado ha tomado declaración a dos testigos y colaboradores clave en la estructura de la presunta trama de las mascarillas: un subteniente de la Guardia Civil adscrito a la seguridad del Ministerio de Transportes y al responsable legal de la empresa Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche.

El «acceso permanente» de la trama a Nuevos Ministerios

La comparecencia del subteniente de la Guardia Civil es considerada fundamental por la Fiscalía Anticorrupción. Este agente, destinado en el complejo ministerial de Nuevos Ministerios, ya fue señalado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) por mantener constantes «encuentros» con Koldo García entre los años 2022 y 2023.

Según los investigadores, el testimonio de este agente del instituto armado ratifica el «acceso permanente» que el comisionista Víctor de Aldama tenía a las dependencias oficiales del Ministerio de Transportes. Anticorrupción sostiene que el subteniente conecta directamente la cúspide de la gestión de los contratos con el Grupo Cueto —el holding empresarial que controlaba en la sombra a Soluciones de Gestión—, habiendo derivado parte de los beneficios de la trama a un negocio relacionado con pizarras.

Por su parte, Rotaeche, quien fue uno de los cuatro primeros detenidos al estallar el escándalo, ha comparecido como responsable formal de Soluciones de Gestión. Sin embargo, la UCO mantiene que el verdadero dueño de la firma era el empresario Juan Carlos Cueto, quien presuntamente evitó figurar en los papeles oficiales al estar ya procesado en otra causa judicial previa (el ‘caso Defex’).

Próxima estación: Los contratos de la expareja de Ábalos

Tras estas dos declaraciones, el juez Ismael Moreno ya ha diseñado el calendario inmediato de la causa. El magistrado ha citado en calidad de investigados para el próximo 20 de julio a tres personas recientemente imputadas en una pieza separada del procedimiento:

Jéssica Rodríguez: Expareja del exministro José Luis Ábalos, señalada por su presunta contratación irregular («enchufe») en las empresas públicas de ingeniería Ineco y Tragsatec. Los investigadores sospechan además que Rodríguez fue una pieza clave para conectar a Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama con los altos cargos ministeriales responsables de las adjudicaciones de material sanitario.

Expareja del exministro José Luis Ábalos, señalada por su presunta contratación irregular («enchufe») en las empresas públicas de ingeniería Ineco y Tragsatec. Los investigadores sospechan además que Rodríguez fue una pieza clave para conectar a Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama con los altos cargos ministeriales responsables de las adjudicaciones de material sanitario. Joseba García: Hermano de Koldo García, investigado por su presunta implicación en la estructura familiar y societaria de la trama.

Hermano de Koldo García, investigado por su presunta implicación en la estructura familiar y societaria de la trama. Ignacio Zaldívar: Ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), presuntamente vinculado a la toma de decisiones organizativas que beneficiaron a la red corrupta.

Con estas nuevas citaciones en el horizonte, la Audiencia Nacional busca desentrañar las ramificaciones laborales y de influencia que los principales líderes de la trama tejieron dentro de las empresas e instituciones dependientes del Ministerio de Transportes durante los peores meses de la pandemia.