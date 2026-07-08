El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado un paso de calado en sede judicial. Según la documentación remitida al juzgado que instruye la causa, Zapatero ha informado formalmente al magistrado de que ha solicitado la paralización inmediata de la inspección fiscal que la Agencia Tributaria venía desarrollando sobre sus cuentas personales y las de los miembros de su familia.

Este movimiento sitúa en un nuevo plano el procedimiento que afecta al exlíder socialista, introduciendo un elemento de debate técnico-jurídico sobre los plazos y la idoneidad de las pesquisas de Hacienda en paralelo al cauce judicial.

Una estrategia de defensa para evitar la duplicidad

La petición de paralizar la inspección de la Agencia Tributaria suele responder a una estrategia jurídica habitual cuando existen procedimientos paralelos en los tribunales. Los argumentos de la defensa para fundamentar esta solicitud se asientan sobre varios pilares:

Principio non bis in idem: Evitar que una misma persona o unos mismos hechos económicos sean investigados y potencialmente sancionados de forma simultánea por dos vías distintas (la administrativa de Hacienda y la penal del juzgado).

Evitar que una misma persona o unos mismos hechos económicos sean investigados y potencialmente sancionados de forma simultánea por dos vías distintas (la administrativa de Hacienda y la penal del juzgado). Prejudicialidad penal: Defender que el proceso judicial en curso debe tener prioridad absoluta y que, por tanto, la Agencia Tributaria debe congelar sus actuaciones administrativas hasta que el juez determine si existe o no indicio de delito.

El juez evalúa el impacto en la causa

La comunicación de Zapatero traslada ahora la atención al despacho del juez instructor, quien deberá evaluar cómo afecta esta solicitud de suspensión administrativa al desarrollo de su propia investigación.

El magistrado tendrá que decidir si reclama los expedientes que Hacienda mantenía abiertos hasta la fecha o si aguarda a que el propio organismo tributario resuelva la petición de paralización formulada por el expresidente. La decisión final marcará el ritmo de las pesquisas económicas de un caso que continúa bajo el foco mediático y político.