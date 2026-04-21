Las autoridades rusas han procedido este domingo al desmantelamiento total de la Plaza de la Memoria en Tomsk, un conjunto monumental dedicado a las víctimas de la represión bolchevique. La operación, que incluyó la retirada de la histórica «Piedra del Dolor» y las losas con nombres de represaliados, supone un nuevo golpe al legado de la Sociedad Memorial, la organización Nobel de la Paz que fue ilegalizada por el gobierno de Vladímir Putin.

1. «Riesgo de derrumbe»: La versión oficial bajo sospecha

La alcaldía de Tomsk justificó la intervención de urgencia alegando razones de seguridad civil. Según el comunicado oficial (que fue eliminado poco después de su publicación), el parque fue cerrado y desmantelado ante el peligro de colapso de un garaje situado en la ladera de un barranco cercano.

Sin embargo, la explicación no ha convencido a los defensores de los derechos humanos:

Distancia de seguridad: El activista local Antón Isákov denunció que el supuesto garaje en riesgo se encuentra a más de 50 metros del memorial, lo que haría innecesaria la retirada de los monumentos.

El activista local Antón Isákov denunció que el supuesto garaje en riesgo se encuentra a más de del memorial, lo que haría innecesaria la retirada de los monumentos. Censura policial: Testigos informaron que la zona fue acordonada de inmediato y que la policía prohibió estrictamente tomar fotografías del proceso de desmontaje.

2. El desmantelamiento de la historia

La Plaza de la Memoria no era un monumento cualquiera. Inaugurada en 1992, fue uno de los primeros símbolos de la Rusia postsoviética que buscaba reconciliarse con su pasado, rehabilitando la figura de millones de ciudadanos ejecutados o enviados al Gulag durante el mandato de Iósif Stalin.

El desmantelamiento incluye:

La Piedra del Dolor , símbolo central del luto siberiano.

, símbolo central del luto siberiano. Las placas conmemorativas con los nombres de las víctimas locales.

con los nombres de las víctimas locales. Mobiliario urbano y elementos del parque, dejando el lugar completamente vacío.

3. El contexto: Blanqueamiento del pasado soviético

Este suceso se enmarca en una estrategia estatal de largo aliento para reescribir la historia de la URSS. Desde la liquidación judicial de la Sociedad Memorial en 2021, el Kremlin ha intensificado la persecución de quienes investigan los crímenes del estalinismo, promoviendo en su lugar una imagen de la Unión Soviética como una potencia de orden y victoria.

Dato clave: La Sociedad Memorial, cofundadora de este parque, fue disuelta bajo la acusación de difundir una «imagen falsa de la URSS como Estado terrorista». Hoy, su cofundador Oleg Orlov vive en el exilio tras ser condenado a prisión en Rusia.

4. ¿Restauración o desaparición definitiva?

Aunque la administración municipal asegura que las piezas del memorial están «bajo resguardo» y que el acceso se restablecerá tras obras de refuerzo en la ladera, la eliminación del comunicado oficial y el historial de «desapariciones» de monumentos similares en otras regiones de Rusia sugieren que la Plaza de la Memoria podría no volver a abrir sus puertas.