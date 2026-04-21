El campeón hispanogeorgiano confirma en el podcast de Ariel Helwani que se establece en Estados Unidos para preparar su combate contra Justin Gaethje en la Casa Blanca y arremete con dureza contra sus rivales.

Ilia Topuria no deja de dar pasos de gigante, tanto dentro como fuera del octágono. En una reciente entrevista concedida al prestigioso periodista Ariel Helwani, el «Matador» ha soltado una exclusiva que cambia el rumbo de su preparación: se muda a Miami.

Una mudanza de uno a dos años

Topuria ha decidido abandonar temporalmente su base en España para establecerse en Florida durante al menos uno o dos años. El objetivo es claro: aclimatarse totalmente al entorno estadounidense antes de su histórica cita el 14 de junio, donde se enfrentará a Justin Gaethje por el título del peso ligero en un escenario inédito: la Casa Blanca.

«Me quiero acostumbrar al horario, al tiempo… Tenía que hacerlo porque tengo muchas cosas entre manos», confesó el luchador.

La verdad sobre el «no» de Islam Makhachev

Uno de los puntos más esperados de la entrevista fue la explicación de por qué no se concretó el duelo contra el ruso Islam Makhachev. Según Topuria, él aceptó el reto desde el primer momento por ser «la pelea más grande», pero un giro de guion de última hora cambió los planes.

La versión de Ilia: Recibió una llamada a mitad de la noche, justo antes del anuncio oficial, notificándole que Makhachev estaba lesionado (aparentemente en la mano).

Recibió una llamada a mitad de la noche, justo antes del anuncio oficial, notificándole que Makhachev estaba lesionado (aparentemente en la mano). El desenlace: La UFC activó a Gaethje como oponente inmediato.

Guerra abierta: Ataques frontales a Tsarukyan y Pimblett

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Topuria no desaprovechó la ocasión para «repartir» golpes verbales a dos de sus mayores enemigos en la compañía:

Arman Tsarukyan: «Es un idiota» Ilia fue especialmente severo con el peleador armenio, cuestionando su madurez y su origen financiero. Afirmó que Tsarukyan no está a su nivel y lanzó un desafío letal: «Si cruzamos nuestros caminos, le romperé la mandíbula en el primer asalto. Es un pequeño hurón».

Paddy Pimblett: «Una pequeña salchicha» Sobre el británico, que recientemente perdió ante Gaethje perdiendo la oportunidad de enfrentarse al hispanogeorgiano, Topuria se mostró tajante. Sentenció que Pimblett carece de las habilidades necesarias para este deporte y que «necesitaría morir y nacer de nuevo» para mejorar.

El plan para el futuro: Someter a la leyenda

A pesar de tener a Gaethje en el horizonte cercano, Topuria sigue visualizando un futuro choque con Makhachev, y tiene claro cómo quiere que sea el final: «Para sorprender al mundo, debo someterle. Le derribaré y le someteré», sentenció el campeón, dejando claro que su confianza sigue por las nubes.