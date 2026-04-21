Tras alcanzar los 50 puntos y rozar la permanencia virtual en Segunda División, el presidente de la AD Ceuta celebra el hito citando al Coronel Smith: «Me encanta que los planes salgan bien».

La Agrupación Deportiva Ceuta ha dado un paso de gigante hacia la historia. El reciente empate (2-2) en Zaragoza, sellado con un golazo de Marcos Fernández, ha permitido al conjunto caballa alcanzar la cifra mágica de los 50 puntos. Aunque la matemática aún pide prudencia, la salvación virtual es un hecho que rompe una maldición de décadas en la Ciudad Autónoma.

Un hito histórico para la ciudad

Para entender la magnitud de lo conseguido por el proyecto de Luhay Hamido, hay que remontarse a la temporada 1967-68. Aquella fue la última vez que un equipo de Ceuta logró mantenerse más de un año consecutivo en la categoría de plata. Desde entonces, las reestructuraciones y los descensos habían impedido la estabilidad que este Ceuta parece haber encontrado por fin.

La filosofía «Hannibal Smith»

Fiel a su costumbre de utilizar las redes sociales para conectar con la afición, el presidente Luhay Hamido ha compartido su satisfacción recurriendo a la cultura popular y al cine:

«50 puntos. Como dicen Hannibal Smith y el gran Funes, me encanta que los planes salgan bien».

La referencia al líder de El Equipo A no es casual. Hamido, al igual que el personaje de ficción, ha tenido que diseñar estrategias en situaciones límite para llevar al equipo desde las categorías regionales hasta la élite profesional. Además, hace un guiño a Juanfran Funes, técnico del Málaga, quien también ha acuñado esta frase para definir la excelente marcha de su equipo.

Las claves del método: calma y cuidado personal

Para Hamido, el éxito de haber logrado tres ascensos en cuatro años no es fruto del azar, sino de una filosofía de gestión basada en la estabilidad emocional y el respeto al trabajador. El presidente destaca varios pilares fundamentales:

Paciencia ante todo: «Quien más lejos llega es quien menos nervioso se pone», afirma como lema de vida.

«Quien más lejos llega es quien menos nervioso se pone», afirma como lema de vida. Gestión humana: El directivo subraya la importancia de cuidar a los empleados, pagar al día y preocuparse por su situación personal para crear una atmósfera de implicación total.

El directivo subraya la importancia de cuidar a los empleados, pagar al día y preocuparse por su situación personal para crear una atmósfera de implicación total. Memoria: Hamido insiste constantemente en que nadie olvide «de dónde venimos», valorando el camino recorrido desde que tomó las riendas del club tras su paso por la vida pública.

Con la permanencia en el bolsillo y un modelo de gestión que ya es estudiado en el fútbol español, el Ceuta de Luhay Hamido demuestra que, a veces, los planes más ambiciosos también pueden salir a la perfección.