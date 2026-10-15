Madrid / Ceuta — El lema reivindicativo «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» ha llegado este jueves al pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luce en su muñeca la pulsera bordada con las banderas de Ceuta y España, tras recibirla de manos del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento regional, Carlos Díaz-Pache.

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El gesto, que ha sido inmortalizado en imágenes en el propio hemiciclo madrileño, constata cómo la iniciativa de carácter popular creada para reafirmar la españolidad de la ciudad autónoma tras los acontecimientos del pasado 30 de julio ha trascendido el ámbito local para instalarse en el escaparate de la política autonómica y nacional.

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Una tirada de 10.000 pulseras bordadas

La campaña tiene su origen en la empresa ceutí Estudios Qreativos, que ha confeccionado una tirada inicial de 10.000 unidades bordadas. El diseño combina los colores de la enseña nacional y los elementos identitarios de Ceuta, acompañados de la consigna que ha cobrado especial fuerza entre la ciudadanía durante las últimas semanas.

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El objetivo inicial de la empresa local era distribuir los brazaletes entre la población ceutí para fomentar el compromiso con la sovereignidad de la ciudad. Sin embargo, la iniciativa ha encontrado eco en la sede de la Asamblea de Madrid, donde numerosos parlamentarios del Partido Popular han decidido sumarse luciendo la pulsera en sus muñecas en señal de respaldo y solidaridad con la población de la ciudad autónoma.