La bonificación y exención del pago trimestral del IPSI para empresarios y autónomos locales centró un tenso intercambio en la sesión de interpelaciones entre la consejera de Hacienda y Economía, Kissy Chandiramani, y la diputada de Vox, Ana Belén Cifuentes. En el marco de este debate, el Ejecutivo local anunció la puesta en marcha de una nueva edición del programa de ayudas ‘Ceuta Resiste’, financiado con recursos municipales.

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Vox denuncia el abandono de los autónomos tras la crisis de agosto

Durante su intervención, la diputada de Vox, Ana Belén Cifuentes, calificó a los autónomos y empresarios de la ciudad como «héroes» y advirtió que la demora administrativa provocará que el colectivo deba asumir las obligaciones fiscales correspondientes al tercer y cuarto trimestre sin el alivio prometido. Cifuentes cifró en 377 la pérdida de trabajadores autónomos en los últimos años y estimó en casi un millón de euros el impacto de la crisis registrada a finales de verano. Asimismo, acusó al Gobierno local de centrarse de forma prioritaria en el sector del juego online y de ser «cómplice» de la situación por no haber atendido a las advertencias previas de su formación.

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El Gobierno garantiza cambios en las ordenanzas y ayudas extraordinarias

Por su parte, la consejera Kissy Chandiramani tildó de «demagógica» la postura de Vox y rechazó la responsabilidad del Ejecutivo en los acontecimientos, recordando los plazos y trámites legales requeridos para cualquier modificación tributaria.

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Chandiramani avanzó que la Ciudad prevé convocar un Pleno extraordinario antes de que finalice el año para aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales. Además, confirmó el lanzamiento de un nuevo plan ‘Ceuta Resiste’ con fondos propios para apoyar al tejido productivo local, una medida que se ejecutará de forma independiente a las ayudas económicas acordadas con el Ministerio y el Gobierno central.