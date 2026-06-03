El arrestado, que actuaba presuntamente como «lanzadera» de la organización, es uno de los investigados en la macrooperación de la UDYCO centralizada en la Audiencia Nacional.

Las fuerzas de seguridad marroquíes han asestado un nuevo golpe a la estructura del narcotráfico internacional tras detener en el paso fronterizo de Bab Sebta (el lado marroquí de la frontera con Ceuta) a uno de los principales prófugos de la red del ‘narcotúnel’.

Lejos de ser un arresto casual, la intervención responde a la activación de los mecanismos de cooperación internacional solicitados por España mediante comisiones rogatorias. El detenido se encontraba en busca y captura en el marco de la ‘Operación Ares’, una compleja investigación liderada por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y cuya instrucción penal está centralizada en la Audiencia Nacional.

El rol del detenido: Un coche «lanzadera»

El sospechoso, un joven de origen marroquí con residencia en Ceuta, fue interceptado por los agentes del país vecino hace unos días al saltar la alerta de busca y captura que pesaba sobre él.

Según consta en el atestado policial de la UDYCO:

El joven figuraba como el titular de un vehículo que había sido sometido a intensos seguimientos por parte de los investigadores.

Los agentes determinaron que dicho automóvil ejercía funciones de «lanzadera», es decir, el vehículo que circula por delante de los cargamentos de droga para detectar y alertar de la presencia de controles policiales.

Una red global con epicentro en el Tarajal

La ‘Operación Ares’ destapó una infraestructura de ingeniería civil clandestina sin precedentes: un narcotúnel sofisticado que conectaba una nave industrial del polígono del Tarajal (Ceuta) con una estructura ubicada al otro lado de la frontera, tras el Arroyo de las Bombas (Marruecos).

A través de esta galería se introducían ingentes cantidades de hachís en territorio español. Sin embargo, los tentáculos de la organización iban mucho más allá de la frontera ceutí, conectando el norte de África con:

España: Puntos del sur peninsular y Galicia.

Puntos del sur peninsular y Galicia. Internacional: Rutas estables hacia Francia y Brasil.

Para el transporte a gran escala, la red utilizaba un entramado logístico diversificado que incluía barcos pesqueros, narcolanchas y camiones con dobles fondos.

Un año de escuchas y balizas: La Policía Nacional logró desarticular el núcleo de la organización tras un año de investigación criminal utilizando balizamiento de vehículos, intervenciones telefónicas y sonorizaciones ambientales.

La conexión marroquí y el ‘narcoarquitecto’

Tras el hallazgo y posterior clausura del túnel por parte de la Policía Nacional, la Audiencia Nacional cursó notificaciones oficiales a las autoridades de Marruecos. El objetivo es que ejecuten en su territorio las pesquisas necesarias para desmantelar la base de operaciones desde donde se enviaba la sustancia estupefaciente.

Este caso se suma a una investigación previa de la Guardia Civil, también en manos de la Audiencia Nacional y desarrollada con un año de diferencia. Ambas causas, aunque independientes, comparten dos nexos de unión cruciales: el mismo dueño de las naves y el mismo ‘narcoarquitecto’, la mente maestra encargada de diseñar y excavar ambas galerías subterráneas.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la investigación sigue viva. En Ceuta se han producido recientemente al menos dos arrestos más de personas que, tras prestar declaración, quedaron en libertad en dependencias policiales, a la espera de que se levante el secreto de sumario que aún pesa sobre varias piezas secundarias del caso.