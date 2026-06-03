El COMCE se alinea con el rechazo de la Organización Médica Colegial ante un texto aprobado «de espaldas a la profesión», mientras que los populares tachan la reforma de «Antiestatuto».

La reciente aprobación del proyecto de reforma del Estatuto Marco por parte del Consejo de Ministros ha encendido las alarmas en el sector sanitario. El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE), como miembro de la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC), se ha sumado al rechazo frontal a una norma que, denuncian, ha salido adelante sin el consenso necesario con los profesionales de la medicina.

A esta oleada de críticas se ha unido con dureza el Partido Popular de Ceuta, exigiendo la retirada inmediata de lo que han calificado como un «Antiestatuto Marco».

La profesión médica lamenta la falta de diálogo

A través de un comunicado conjunto, la OMC y el colegio ceutí han lamentado que una legislación de tanta trascendencia para el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS) ignore las propuestas que el colectivo lleva meses trasladando al Ejecutivo. Según los facultativos, el texto aprobado no da una respuesta satisfactoria a los aspectos estratégicos necesarios para garantizar la sostenibilidad del modelo sanitario.

«Un Estatuto Marco destinado a regular y sostener el modelo sanitario público debe contar con la participación de quienes son los responsables últimos del acto médico», subraya el comunicado de la OMC.

Los representantes de los médicos advierten que no es posible asegurar una sanidad pública segura, sostenible y de calidad si se arrincona la opinión de los profesionales que sostienen el sistema día a día.

Esperanza en la vía parlamentaria

A pesar del malestar generalizado, el sector médico no da la batalla por perdida. Confían en que la tramitación parlamentaria del proyecto abra una ventana de oportunidad para introducir enmiendas que recojan sus demandas. Asimismo, apelan a la responsabilidad de las comunidades autónomas para que, en el ejercicio de sus competencias, mitiguen las carencias del texto estatal.

El PP de Ceuta califica la reforma de «Antiestatuto» y exige su retirada

Por su parte, el Partido Popular de Ceuta ha elevado el tono político exigiendo la retirada fulminante del anteproyecto. Los populares denuncian que la reforma ha sido cocinada «de espaldas a los médicos» y alertan del impacto directo que esto tendrá en la ciudad autónoma.

Un impacto directo en la sanidad ceutí

El PP recuerda que, al depender la sanidad de Ceuta directamente del Ingesa (dependiente del Ministerio de Sanidad), cualquier volantazo normativo afecta de forma inmediata a sus profesionales y pacientes. La formación conservadora insiste en que la normativa llega en el peor momento posible, agravando un escenario local ya de por sí crítico:

Déficit crónico de médicos y especialistas.

y especialistas. Elevada presión asistencial en los centros sanitarios.

en los centros sanitarios. Falta de planificación por parte de la administración central.

Finalmente, los populares han afeado al Gobierno que impulse una reforma que, aseguran, ni siquiera cuenta con un respaldo unánime dentro del propio Ejecutivo de coalición, por lo que instan a abrir una mesa de negociación real con las autonomías y los agentes sociales sanitarios.

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