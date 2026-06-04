Las farmacias de guardia son el servicio de referencia para atender urgencias farmacéuticas cuando el resto de establecimientos permanecen cerrados. Para facilitar la consulta a los vecinos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica el listado correspondiente al jueves, 4 de junio de 2026.

Según los datos oficiales disponibles para hoy, no hay farmacias de guardia registradas para la jornada. A continuación, repasamos la información por zonas, tal y como figura en el desglose del Colegio.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en este turno para hoy.

Si necesitas medicación o tienes una urgencia, es recomendable acudir con la receta médica (o la documentación necesaria) para agilizar la atención. En especial en horarios nocturnos o de menor actividad, llevar preparada la información básica de tu tratamiento puede ayudarte a resolver la gestión con mayor rapidez.