El Juzgado de Instrucción número 6 asume esta pieza separada de la ‘Operación Ares’. Las escuchas de la UDYCO en el ‘narcotúnel’ destaparon la compra de boletos premiados de Navidad para introducir dinero ilícito en el circuito legal.

La investigación por blanqueo de capitales que salpica a la ciudad autónoma ya se dirime en Madrid. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha asumido formalmente la causa que rastrea la venta de décimos premiados de la Lotería de Navidad a organizaciones criminales.

Esta trama, investigada bajo un estricto hermetismo por la UDEF de la Policía Nacional, nació como una pieza desgajada de la conocida ‘Operación Ares’, el golpe policial de la UDYCO que descubrió un segundo narcotúnel operativo en una nave del Tarajal.

Del ‘narcotúnel’ al sorteo de Navidad: Las escuchas que lo destaparon todo

El origen de esta pieza judicial se encuentra en las sonorizaciones y micrófonos ocultos que la UDYCO instaló durante el rastreo de la red del narcotúnel. Los agentes captaron conversaciones explícitas en las que los integrantes de la organización exponían su necesidad urgente de adquirir boletos premiados del sorteo del pasado 22 de diciembre para «limpiar» sus ganancias ilícitas.

«A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo a dos doscientos euros», se escucha en uno de los audios interceptados por la Policía, donde se detalla el margen de beneficio de los intermediarios. En otro encuentro captado, se registra el momento del pago: «Estos son los 6.000, aquí tienes».

El foco sobre la Policía Local y la Asociación de San Urbano

La red criminal fijó su objetivo en Ceuta tras hacerse público el gran número de agraciados en el sorteo, especialmente vinculados a la asociación de San Urbano. Los delincuentes utilizaron enlaces para contactar con los afortunados —varios de ellos agentes de la Policía Local— con el fin de comprarles sus décimos a cambio de un sobreprecio en efectivo.

Hasta el momento, la UDEF ha tomado declaración con asistencia letrada a varios sospechosos y testigos, entre los que figura un agente de la Policía Local.

La mecánica del fraude: ¿Dónde reside el delito?

El blanqueo mediante la lotería es un método clásico pero altamente perseguido:

El comprador (criminal): Está dispuesto a perder dinero de forma inmediata. Paga al ganador original una cantidad superior al premio real a cambio del boleto legal. A cambio, consigue un cheque de Loterías del Estado que justifica ante Hacienda un incremento patrimonial «limpio».

Está dispuesto a perder dinero de forma inmediata. Paga al ganador original una cantidad superior al premio real a cambio del boleto legal. A cambio, consigue un cheque de Loterías del Estado que justifica ante Hacienda un incremento patrimonial «limpio». El vendedor (ganador original): Comete un delito de blanqueo de capitales al cooperar de forma activa y a sabiendas en la comisión de un ilícito penal, facilitando que el dinero de la droga entre en el tráfico legal.

Una investigación blindada y ramificada

La UDEF ha trabajado de manera quirúrgica para evitar filtraciones en Ceuta. Los agentes han cruzado los datos de las ventas de las administraciones locales, han rastreado los justificantes de cobro de los bancos y han interrogado a quienes cobraron los premios.

La macrocausa del narcotúnel no se detiene aquí. Según fuentes judiciales, existe al menos otra pieza separada bajo estricto secreto de sumario con la que la Audiencia Nacional busca determinar si existió connivencia o colaboración de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la red delictiva del Tarajal.