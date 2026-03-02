La Guardia Civil detecta además «incongruencias» en los informes de la empresa de soldadura y desmiente las acusaciones de irregularidades vertidas por un sindicato.

La investigación sobre el accidente ferroviario en Adamuz entra en una fase crítica tras los últimos informes de la Guardia Civil. Los nuevos hallazgos arrojan luz sobre el estado de la vía en las horas previas al siniestro, pero también ponen bajo la lupa la gestión documental de los trabajos de mantenimiento.

Testimonios clave: 19 conductores a examen

Uno de los puntos más reveladores del informe es el interrogatorio realizado a 19 maquinistas que transitaron por el tramo de Adamuz durante la jornada del accidente. A pesar de la gravedad de lo ocurrido posteriormente, los testimonios son casi unánimes:

aseguraron no haber notado nada extraño durante su paso por la zona. Solo un maquinista informó haber detectado un «golpe» o sacudida al circular por el punto crítico.

Este dato es fundamental para los investigadores, ya que sugiere que el fallo en la infraestructura pudo haber sido súbito o difícilmente perceptible para la conducción estándar hasta momentos antes del incidente.

Incongruencias en la soldadura

La Benemérita no solo se ha centrado en los testimonios, sino también en el rastro documental de las intervenciones técnicas. El informe señala «incongruencias» significativas en la documentación solicitada a la empresa responsable de los trabajos de soldadura en la vía. Estas discrepancias técnicas están siendo analizadas para determinar si hubo una ejecución defectuosa o una supervisión insuficiente de los protocolos de seguridad.

Desmintiendo irregularidades sindicales

Por otro lado, la Guardia Civil ha aprovechado este nuevo informe para corregir las denuncias de un sindicato que apuntaban a presuntas irregularidades en la gestión del tramo. Tras el análisis exhaustivo de las pruebas, los investigadores han desestimado las acusaciones iniciales sobre negligencias sistemáticas denunciadas por dicha organización, manteniendo el foco en el fallo puntual y la gestión de la empresa de mantenimiento.